Installer Notifuse med ett klikk.
Selvhostet e-postplattform for markedsføringskampanjer og transaksjons-e-poster med levering fra flere leverandører.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Notifuse
Notifuse er en selvhostet e-postplattform med åpen kildekode som samler markedsføringskampanjer og levering av transaksjons-e-post i ett enkelt system. I motsetning til abonnementsbaserte tjenester som Mailchimp eller Brevo, kjører Notifuse på din egen server, noe som eliminerer kostnader per e-post og holder abonnentdataene dine fullstendig private og under din kontroll.
Plattformen støtter flere e-postleverandører, inkludert Amazon SES, Mailgun og Postmark, slik at du kan rute meldinger gjennom den backend som passer dine kostnads- og leveringskrav. En dra-og-slipp-kampanjeredigerer, målgruppesegmentering, sporing av åpninger og klikk, og et REST API for programmatiske transaksjons-e-poster gir både markedsførere og utviklere alt de trenger fra én selvhostet distribusjon.
Viktige funksjoner i Notifuse
Kampanjeredigerer
Bygg e-postkampanjer med et visuelt dra-og-slipp-redigeringsprogram, inkludert A/B-testing, planlegging og sanntidsforhåndsvisning.
Transaksjons-e-post-API
Send hendelsesutløste e-poster programmatisk via REST API med Liquid-maler for dynamisk, personlig tilpasset innhold.
Levering fra flere leverandører
Ruter e-poster gjennom Amazon SES, Mailgun, Postmark eller en hvilken som helst SMTP-leverandør uten å endre malene eller arbeidsflytene dine.
Abonnentsegmentering
Målrett kampanjer mot spesifikke målgruppesegmenter basert på abonnentattributter og tidligere engasjementshistorikk.
Åpnings- og klikksporing
Mål kampanjeytelse med detaljerte åpningsrater, klikksporing og leveringsanalyse innebygd i dashbordet.
Hvorfor kjøre Notifuse på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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