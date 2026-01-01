Notifuse er en selvhostet e-postplattform med åpen kildekode som samler markedsføringskampanjer og levering av transaksjons-e-post i ett enkelt system. I motsetning til abonnementsbaserte tjenester som Mailchimp eller Brevo, kjører Notifuse på din egen server, noe som eliminerer kostnader per e-post og holder abonnentdataene dine fullstendig private og under din kontroll.

Plattformen støtter flere e-postleverandører, inkludert Amazon SES, Mailgun og Postmark, slik at du kan rute meldinger gjennom den backend som passer dine kostnads- og leveringskrav. En dra-og-slipp-kampanjeredigerer, målgruppesegmentering, sporing av åpninger og klikk, og et REST API for programmatiske transaksjons-e-poster gir både markedsførere og utviklere alt de trenger fra én selvhostet distribusjon.