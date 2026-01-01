Installer Jotty: ett-klikks installasjon.
Lettvektig, filbasert notatføring og oppgavebehandler med Kanban-tavler og Markdown-støtte — ingen database nødvendig.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Jotty
Jotty er et minimalistisk, selvhostet produktivitetsverktøy som lagrer alt i Markdown- og JSON-filer – ingen database å vedlikeholde. Det kombinerer en TipTap WYSIWYG-editor for fyldige notater og sjekklister med Kanban-tavler og grunnleggende tidssporing, og dekker daglig oppgavehåndtering uten unødvendig kompleksitet.
Å kjøre Jotty på din egen VPS betyr at notatene og oppgavelistene dine forblir private, tilgjengelige fra hvilken som helst enhet, og fri for abonnementsavgifter. Støtte for flere brukere med et adminpanel lar familier eller små team dele én instans med separate notatsamlinger og valgfri samarbeidsdeling via lenker.
Viktige funksjoner i Jotty
Filbasert lagring
Notater og oppgaver lagres som Markdown- og JSON-filer — enkle å sikkerhetskopiere, versjonskontrollere eller migrere uten proprietære eksportverktøy.
Riktekstredigerer
TipTap-drevet WYSIWYG-redigeringsprogram støtter Markdown, syntaksuthevede kodeblokker og dra-og-slipp-sjekklister for produktiv notatskriving.
Kanban-tavler
Visualiser oppgavearbeidsflyter med Kanban-stil prosjekttavler og innebygd tidssporing, uten å distribuere en tung prosjektstyringsplattform.
Flerbrukertilgang
Adminpanel støtter flere brukerkontoer med separate notatsamlinger og delbare lenker for selektivt samarbeid.
Hvorfor kjøre Jotty på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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