Jotty er et minimalistisk, selvhostet produktivitetsverktøy som lagrer alt i Markdown- og JSON-filer – ingen database å vedlikeholde. Det kombinerer en TipTap WYSIWYG-editor for fyldige notater og sjekklister med Kanban-tavler og grunnleggende tidssporing, og dekker daglig oppgavehåndtering uten unødvendig kompleksitet.

Å kjøre Jotty på din egen VPS betyr at notatene og oppgavelistene dine forblir private, tilgjengelige fra hvilken som helst enhet, og fri for abonnementsavgifter. Støtte for flere brukere med et adminpanel lar familier eller små team dele én instans med separate notatsamlinger og valgfri samarbeidsdeling via lenker.