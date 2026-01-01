Installer Open Monograph Press med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for å administrere den redaksjonelle arbeidsflyten for vitenskapelige bøker, monografier og redigerte bind.
Velg en VPS-plan for Open Monograph Press
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) er en gratis publiseringsplattform med åpen kildekode, utviklet av Public Knowledge Project for universitetsforlag, vitenskapelige selskaper og uavhengige akademiske utgivere. Den administrerer hele den redaksjonelle arbeidsflyten for bøker — fra innsending og intern gjennomgang, til korrekturlesing, produksjon og publisering i nettkatalog — i ett enkelt integrert verktøy.
Selvhosting av OMP på din egen VPS holder manuskripter, anmelderidentiteter, kontrakter og leseranalyser under din direkte kontroll, i stedet for på en tredjeparts forlagstjeneste. Denne malen inkluderer en MariaDB-database for pålitelig lagring av metadata og ruter trafikk gjennom den forhåndsinstallerte Traefik omvendte proxyen, slik at forlaget ditt er tilgjengelig via HTTPS så snart utrullingen er fullført.
Viktige funksjoner i Open Monograph Press
Redaksjonell arbeidsflyt
Flytt hver innsending gjennom fasene for innsending, intern gjennomgang, ekstern gjennomgang, korrekturlesing og produksjon, med rollebaserte oppgavetildelinger.
Serier og kataloger
Organiser titler i bokserier, kategorier og en offentlig katalog slik at lesere kan bla gjennom utgiveren din etter emne, forfatter eller serie.
Flere formater per bok
Selg eller distribuer hver monografi i flere formater — PDF, EPUB, HTML, innbundet, pocket — fra en enkelt katalogoppføring med rik metadata.
ONIX og DOI metadata
Generer ONIX-poster og registrer DOI-er slik at monografiene dine er søkbare i bibliotekkataloger, søkemotorer og akademiske indekser.
Flerspråklig presse
Driv en presse på flere språk med lokalisert grensesnitt, metadatafelt og leservendte sider fra én installasjon.
Åpen kildekode og selvhostet
Bygget og vedlikeholdt av Public Knowledge Project, er OMP fullt ut åpen kildekode uten gebyrer per tittel eller leverandørlåsning.
Hvorfor kjøre Open Monograph Press på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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