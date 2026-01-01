Open Monograph Press (OMP) er en gratis publiseringsplattform med åpen kildekode, utviklet av Public Knowledge Project for universitetsforlag, vitenskapelige selskaper og uavhengige akademiske utgivere. Den administrerer hele den redaksjonelle arbeidsflyten for bøker — fra innsending og intern gjennomgang, til korrekturlesing, produksjon og publisering i nettkatalog — i ett enkelt integrert verktøy.

Selvhosting av OMP på din egen VPS holder manuskripter, anmelderidentiteter, kontrakter og leseranalyser under din direkte kontroll, i stedet for på en tredjeparts forlagstjeneste. Denne malen inkluderer en MariaDB-database for pålitelig lagring av metadata og ruter trafikk gjennom den forhåndsinstallerte Traefik omvendte proxyen, slik at forlaget ditt er tilgjengelig via HTTPS så snart utrullingen er fullført.