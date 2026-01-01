Misskey er en åpen kildekode, funksjonsrik sosial medieplattform bygget for fediverset. Ved å bruke ActivityPub-protokollen, fødererer din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma og tusenvis av andre fediverse-servere, noe som gir brukerne dine tilgang til et globalt sosialt nettverk samtidig som alle data holdes på din egen infrastruktur.

I motsetning til store sentraliserte plattformer, setter Misskey fellesskapskontroll først — du bestemmer reglene, modereringsretningslinjene og hvem som kan bli med. Selvhosting på en VPS betyr ingen algoritmisk manipulasjon, ingen datainnsamling og ingen risiko for at plattformen forsvinner rundt deg.