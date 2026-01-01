Installer Misskey med ett klikk.
En føderert sosial medieplattform med åpen kildekode som kobler fellesskapet ditt til det globale fediverset via ActivityPub.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Misskey
Misskey er en åpen kildekode, funksjonsrik sosial medieplattform bygget for fediverset. Ved å bruke ActivityPub-protokollen, fødererer din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma og tusenvis av andre fediverse-servere, noe som gir brukerne dine tilgang til et globalt sosialt nettverk samtidig som alle data holdes på din egen infrastruktur.
I motsetning til store sentraliserte plattformer, setter Misskey fellesskapskontroll først — du bestemmer reglene, modereringsretningslinjene og hvem som kan bli med. Selvhosting på en VPS betyr ingen algoritmisk manipulasjon, ingen datainnsamling og ingen risiko for at plattformen forsvinner rundt deg.
Viktige funksjoner i Misskey
ActivityPub-føderasjon
Din instans kobler seg til over 10 000 fediverse-servere slik at brukere kan følge og samhandle med kontoer på Mastodon, Pleroma og andre plattformer uten å forlate din instans.
Egendefinerte emojireaksjoner
Reager på ethvert innlegg med hvilken som helst emoji — inkludert egendefinerte du laster opp — som går langt utover likerklikkene med én knapp på de fleste plattformer.
Innebygd mediastasjon
Hver bruker får en personlig mediedisk for å laste opp, organisere og gjenbruke filer og bilder på tvers av innlegg uten å laste opp på nytt.
Plugin- og temasystem
Utvid Misskey med AiScript-drevne plugins og bruk egendefinerte temaer for å dypt tilpasse grensesnittet for fellesskapet ditt.
Fleksibel notatsynlighet
Hvert innlegg kan settes til offentlig, hjemmetidslinje, kun følgere eller direktemelding — noe som gir brukere detaljert kontroll over hvem som ser hva.
Hvorfor kjøre Misskey på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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