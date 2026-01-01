DeepWiki Open er en selvhostbar implementering av det originale DeepWiki-konseptet som automatisk transformerer offentlige eller private kodelagre til vakkert organiserte, navigerbare wikier. Den analyserer kodebasen din, genererer omfattende forklaringer av arkitektur og moduler, og gjengir interaktive diagrammer som viser hvordan komponenter kobles sammen – noe som sparer team for timer med manuelt dokumentasjonsarbeid.

Selvhosting av DeepWiki Open holder proprietær kildekode, embeddings og generert dokumentasjon på infrastruktur du kontrollerer. Du tar med dine egne LLM-leverandørnøkler for Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, slik at du bare betaler for inferensen du bruker og unngår å sende private repositorier gjennom en tredjeparts SaaS.