Installer DeepWiki Open med ett-klikksinstallasjon.
AI-wikigenerator med åpen kildekode som gjør ethvert GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-repositorium om til et interaktivt dokumentasjonsnettsted.
Velg en VPS-plan for DeepWiki Open
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DeepWiki Open
DeepWiki Open er en selvhostbar implementering av det originale DeepWiki-konseptet som automatisk transformerer offentlige eller private kodelagre til vakkert organiserte, navigerbare wikier. Den analyserer kodebasen din, genererer omfattende forklaringer av arkitektur og moduler, og gjengir interaktive diagrammer som viser hvordan komponenter kobles sammen – noe som sparer team for timer med manuelt dokumentasjonsarbeid.
Selvhosting av DeepWiki Open holder proprietær kildekode, embeddings og generert dokumentasjon på infrastruktur du kontrollerer. Du tar med dine egne LLM-leverandørnøkler for Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, slik at du bare betaler for inferensen du bruker og unngår å sende private repositorier gjennom en tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i DeepWiki Open
Automatisk wikigenerering
Pek den mot et hvilket som helst GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-repositorium og få en strukturert, flersidig wiki uten å skrive en eneste linje med dokumentasjon for hånd.
Visuelle arkitekturdiagrammer
Mermaid-diagrammer genereres sammen med prosa for å visualisere dataflyt, modulforhold og kallstier, slik at leserne raskere kan forstå kodebasen.
Ta med din egen LLM
Koble til Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, eller lokale Ollama-modeller slik at du kontrollerer både modellkvaliteten og kostnaden per token.
Støtte for private repositoryer
Autentiser med personlige tilgangstokener for å analysere private repositorier på infrastruktur du eier, og hold proprietær kode utenfor tredjepartstjenester.
Innebygd spørrefunksjon
Spør det indekserte depotet på naturlig språk med gjenfinningsforsterket generering som forankrer svar i ekte kildekode, ikke hallusinerte gjetninger.
Valgfri tilgangskontroll
Aktiver et krav om autorisasjonskode for å begrense tilgangen til wikigeneratoren når den kjører på et offentlig tilgjengelig domene.
Hvorfor kjøre DeepWiki Open på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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