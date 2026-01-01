Installer HomeHub med én-klikks installasjon.
Familiedashbord uten pålogging for delte notater, handlelister, husarbeid, kalendere og utgifter i én privat PWA.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HomeHub
HomeHub er et åpen kildekode, selvhostet familieverktøy som gjør enhver server om til et privat dashbord for alle i husholdningen din. Designet for delt bruk på et hjemmenettverk, leveres det som en påloggingsfri progressiv webapp slik at ethvert familiemedlem kan åpne den i en nettleser, lagre den på startskjermen sin, og umiddelbart begynne å samarbeide om notater, handlelister, gjøremål og en delt kalender.
Ved å selvhoste HomeHub holdes husholdningsdata – utgifter, handlevaner, familierutiner og opplastede filer – utelukkende på din egen VPS, uten tredjeparts skysynkronisering, sporing eller brukerbaserte avgifter. Funksjoner kan slås av og på individuelt via en enkelt YAML-konfigurasjon, slik at du bare aktiverer verktøyene familien din faktisk bruker.
Viktige funksjoner i HomeHub
Delt handleliste
Felles handleliste med smarte forslag basert på tidligere oppføringer, slik at hele familien kan legge til varer etter hvert som de går tom.
Familieutgiftssporing
Spor husholdningsutgifter med støtte for gjentakende regninger som abonnementer, strøm, melk eller aviser, alt i én hovedbok.
Kalender og påminnelser
Delt kalender med fargekodede kategorier for regninger, skole, helse og familiebegivenheter holder alle husstandsmedlemmer samkjørt.
Oppgaver og notater
Lett oppgaveoversikt og delt notatbrett lar familiemedlemmer tildele oppgaver og skrive raske meldinger uten ekstra apper.
Innebygde verktøy
Inkluderer kokebok, utløpssporing, PDF-kompressor, URL-forkorter, QR-generator og en medienedlaster i en enkelt PWA.
Privat som standard
Ingen kontosystem, ingen telemetri og ingen skyavhengighet — alle data forblir inne i din VPS og hjemmenettverk.
Hvorfor kjøre HomeHub på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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