HomeHub er et åpen kildekode, selvhostet familieverktøy som gjør enhver server om til et privat dashbord for alle i husholdningen din. Designet for delt bruk på et hjemmenettverk, leveres det som en påloggingsfri progressiv webapp slik at ethvert familiemedlem kan åpne den i en nettleser, lagre den på startskjermen sin, og umiddelbart begynne å samarbeide om notater, handlelister, gjøremål og en delt kalender.

Ved å selvhoste HomeHub holdes husholdningsdata – utgifter, handlevaner, familierutiner og opplastede filer – utelukkende på din egen VPS, uten tredjeparts skysynkronisering, sporing eller brukerbaserte avgifter. Funksjoner kan slås av og på individuelt via en enkelt YAML-konfigurasjon, slik at du bare aktiverer verktøyene familien din faktisk bruker.