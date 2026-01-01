Nettleserbasert IMAP-nettpostklient med et skrivebordslignende grensesnitt for å lese, skrive og organisere e-post.
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Hva du kan bygge med Roundcube
Roundcube er en langvarig webmailklient med åpen kildekode som brukes av webhotellleverandører, universiteter og selvhostere for å gi enhver IMAP-postkasse et raskt, moderne webgrensesnitt. Den kobler seg til dine eksisterende IMAP- og SMTP-servere — den er ikke en e-postserver i seg selv — noe som betyr at du beholder din nåværende postkasseleverandør samtidig som du får et polert, tilpassbart grensesnitt med dra-og-slipp-mappehåndtering, trådede samtaler, kontakter og et plugin-system.
Selvhosting av Roundcube på din egen VPS holder webmailsesjoner, adressebøker og brukerinnstillinger på infrastruktur du kontrollerer, borte fra tredjeparts webmailtjenester som profilerer trafikk eller begrenser kontofunksjoner.
Viktige funksjoner i Roundcube
IMAP webmailklient
Kobles til enhver IMAP- og SMTP-server slik at du kan bruke Roundcube som et grensesnitt for en eksisterende e-postkonto uten å migrere kontoer.
Responsivt elastisk skall
Standard Elastic-grensesnittet tilpasser seg stasjonære datamaskiner, nettbrett og telefonskjermer, og gir en opplevelse som føles naturlig på tvers av enheter.
Innebygd adressebok
Administrer personlige og delte kontakter, kontaktgrupper og LDAP-kataloger sammen med meldingene dine uten å forlate innboksen.
Plugin-økosystem
Utvid funksjonaliteten med utvidelser for managesieve-filtre, tofaktorautentisering, kalendere, kryptering og mer.
Trådede samtaler
Grupper relaterte meldinger i samtaletråder med fulltekstsøk og hurtigfiltre for å holde travle innbokser håndterbare.
Flerspråklig støtte
Leveres med oversettelser på over 70 språk og støtter språk- og tidssonepreferanser per bruker som standard.
Hvorfor kjøre Roundcube på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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