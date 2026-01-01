Roundcube er en langvarig webmailklient med åpen kildekode som brukes av webhotellleverandører, universiteter og selvhostere for å gi enhver IMAP-postkasse et raskt, moderne webgrensesnitt. Den kobler seg til dine eksisterende IMAP- og SMTP-servere — den er ikke en e-postserver i seg selv — noe som betyr at du beholder din nåværende postkasseleverandør samtidig som du får et polert, tilpassbart grensesnitt med dra-og-slipp-mappehåndtering, trådede samtaler, kontakter og et plugin-system.

Selvhosting av Roundcube på din egen VPS holder webmailsesjoner, adressebøker og brukerinnstillinger på infrastruktur du kontrollerer, borte fra tredjeparts webmailtjenester som profilerer trafikk eller begrenser kontofunksjoner.