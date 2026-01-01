Cloudreve er en åpen kildekode, selvhostet skylagringsplattform med over 27 000 GitHub-stjerner, bygget for å gi enkeltpersoner og team en privat sky-stasjon de fullt ut kontrollerer. Den leverer en polert opplevelse i Google Drive-stil — dra-og-slipp-opplastinger, delbare lenker, forhåndsvisning av medier på nett og WebDAV-skrivebordsintegrasjon — samtidig som den lagrer hver fil på infrastruktur du eier.

I motsetning til kommersielle skylagringstjenester, pålegger Cloudreve ingen gebyrer per bruker, ingen filskanning og ingen lagringsbegrensninger utover VPS-diskplassen din. Den støtter flere lagrings-backends, inkludert lokal disk, S3-kompatible tjenester, OneDrive og Google Drive, slik at du kan forene ulik lagring under ett tilgangspunkt. Denne distribusjonen parer Cloudreve med PostgreSQL og Redis for pålitelig metadata-lagring og rask filnavigering.