Installer Cloudreve med ett klikk.
Selvhostet skylagringsplattform med fildeling, forhåndsvisning på nett og støtte for flere brukere under din fulle kontroll.
Velg en VPS-plan for Cloudreve
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cloudreve
Cloudreve er en åpen kildekode, selvhostet skylagringsplattform med over 27 000 GitHub-stjerner, bygget for å gi enkeltpersoner og team en privat sky-stasjon de fullt ut kontrollerer. Den leverer en polert opplevelse i Google Drive-stil — dra-og-slipp-opplastinger, delbare lenker, forhåndsvisning av medier på nett og WebDAV-skrivebordsintegrasjon — samtidig som den lagrer hver fil på infrastruktur du eier.
I motsetning til kommersielle skylagringstjenester, pålegger Cloudreve ingen gebyrer per bruker, ingen filskanning og ingen lagringsbegrensninger utover VPS-diskplassen din. Den støtter flere lagrings-backends, inkludert lokal disk, S3-kompatible tjenester, OneDrive og Google Drive, slik at du kan forene ulik lagring under ett tilgangspunkt. Denne distribusjonen parer Cloudreve med PostgreSQL og Redis for pålitelig metadata-lagring og rask filnavigering.
Viktige funksjoner i Cloudreve
Flere lagringsbaksystemer
Koble til lokal disk, S3-kompatible bøtter, OneDrive eller Google Drive og administrer all lagring fra ett samlet grensesnitt.
Sikker fildeling
Opprett delingslenker med valgfri passordbeskyttelse, utløpsdatoer og nedlastingsgrenser for å kontrollere hvem som får tilgang til hva.
Online mediaforhåndsvisning
Forhåndsvis bilder, videoer, lyd, dokumenter og kodefiler direkte i nettleseren uten nedlasting.
WebDAV skrivebordstilgang
Monter Cloudreve som en nettverksstasjon på Windows, macOS eller Linux for native filsystemintegrasjon uten ekstra programvare.
Flerbruker med kvoter
Opprett brukerkontoer med individuelle lagringskvoter og tilgangsnivåer for familier, team eller klienter.
Hvorfor kjøre Cloudreve på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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