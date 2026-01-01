Installer Technitium DNS-server med ett klikk.
DNS-server med åpen kildekode, innebygd annonseblokkering, krypterte DNS-protokoller og en fullverdig webadministrasjonskonsoll.
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Hva du kan bygge med Technitium DNS Server
Technitium DNS-server er en fullt ut åpen kildekode DNS-server som fungerer både som en autoritativ navneserver for dine egne domener og en rekursiv løser for nettverksklienter. Den støtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC — som beskytter DNS-spørringer mot ISP-overvåking og man-in-the-middle-avlytting uten å kreve tredjeparts løsere.
Utover standard oppløsning inkluderer Technitium nettverksomfattende annonse- og skadevareblokkering via konfigurerbare blokkeringsliste-URL-er, DNSSEC-validering og sonesignering, en innebygd DHCP-server, flerserver-klynging og rollebasert tilgangskontroll med tofaktorautentisering. Selvhosting gir deg full oversikt over hver DNS-spørring på nettverket ditt uten at noen ekstern leverandør ser trafikken din.
Viktige funksjoner i Technitium DNS Server
Reklameblokkering i hele nettverket
Blokker annonser, sporere og skadelig programvare-domener på tvers av alle enheter i nettverket ditt ved å bruke konfigurerbare blokkeringsliste-URL-er — ingen klientprogramvare er nødvendig på individuelle enheter.
Krypterte DNS-protokoller
Støtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC for å forhindre avskjæring og holde DNS-spørringer private fra ISP-er og nettverksavlyttere.
Autoritativ DNS-tjeneste
Drift dine egne DNS-soner med DNSSEC-signering ved hjelp av RSA, ECDSA eller EdDSA – eliminerer avhengigheten av tredjeparts navnetjenere for dine interne eller offentlige domener.
Høytytende oppløsning
Asynkron IO-arkitektur håndterer over 100 000 DNS-forespørsler per sekund med vedvarende hurtigbufring, forhåndshenting og støtte for å levere utdatert innhold for maksimal tilgjengelighet.
Fler-serverklynging
Administrer og repliker soner på tvers av flere DNS-serverinstanser fra én enkelt webkonsoll for redundans og distribuerte utrullinger.
Hvorfor kjøre Technitium DNS Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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