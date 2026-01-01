Technitium DNS-server er en fullt ut åpen kildekode DNS-server som fungerer både som en autoritativ navneserver for dine egne domener og en rekursiv løser for nettverksklienter. Den støtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC — som beskytter DNS-spørringer mot ISP-overvåking og man-in-the-middle-avlytting uten å kreve tredjeparts løsere.

Utover standard oppløsning inkluderer Technitium nettverksomfattende annonse- og skadevareblokkering via konfigurerbare blokkeringsliste-URL-er, DNSSEC-validering og sonesignering, en innebygd DHCP-server, flerserver-klynging og rollebasert tilgangskontroll med tofaktorautentisering. Selvhosting gir deg full oversikt over hver DNS-spørring på nettverket ditt uten at noen ekstern leverandør ser trafikken din.