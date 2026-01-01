Installer FlexGet med ett klikk.
Kraftig automatiseringsverktøy for nedlasting og administrasjon av medier fra RSS-feeder, torrentsider og mer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FlexGet
FlexGet er et flerbruks automatiseringsverktøy for innhold fra RSS, torrentsider, Usenet-indekserere og dusinvis av andre kilder. Den henter inn episode- og filmmetadata, filtrerer utgivelser mot kvalitetsreglene dine, fjerner duplikater mot ditt eksisterende bibliotek, og leverer matchede nedlastinger til torrentklienter, Usenet-nedlastere eller etterbehandlingsskript – alt drevet fra en enkelt deklarativ YAML-konfigurasjon.
Selv-hosting av FlexGet på en VPS holder automatiseringen din alltid på, slik at feeder aldri går glipp av et utgivelsesvindu. Den kobles til Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd og den bredere medieserver-stakken som planleggingslimet som holder alt i gang.
Viktige funksjoner i FlexGet
Automatisering drevet av YAML
Deklarer hver feed, filter, transformasjon og nedlastingsmål i én enkelt konfigurasjonsfil — enkel å versjonskontrollere og replikere på tvers av instanser.
Hundrevis av integrasjoner
Innebygde tillegg for torrentsider, RSS-feeder, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, og mange flere.
Serier og filmoppdagelse
Sporer serier og filmer på tvers av leverandører, fjerner duplikater mot biblioteket ditt og henter kun utgivelser som samsvarer med dine kvalitets- og språkregler.
Webgrensesnitt og REST API
Bla gjennom køede oppgaver, utløs kjøringer manuelt og inspiser historikk fra nettleseren — eller automatiser alt via JSON REST API-et.
Planlegging og utløsere
Cron-lignende tidsplaner, filsystemutløsere og webhook-inngangspunkter holder oppgaver i gang automatisk uten manuell inngripen.
Hvorfor kjøre FlexGet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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