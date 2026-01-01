FlexGet er et flerbruks automatiseringsverktøy for innhold fra RSS, torrentsider, Usenet-indekserere og dusinvis av andre kilder. Den henter inn episode- og filmmetadata, filtrerer utgivelser mot kvalitetsreglene dine, fjerner duplikater mot ditt eksisterende bibliotek, og leverer matchede nedlastinger til torrentklienter, Usenet-nedlastere eller etterbehandlingsskript – alt drevet fra en enkelt deklarativ YAML-konfigurasjon.

Selv-hosting av FlexGet på en VPS holder automatiseringen din alltid på, slik at feeder aldri går glipp av et utgivelsesvindu. Den kobles til Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd og den bredere medieserver-stakken som planleggingslimet som holder alt i gang.