Installer PrivateGPT med ett-klikks installasjon.
Selvhostet RAG-motor som lar deg chatte med dine private dokumenter ved hjelp av lokale LLM-er — ingen data forlater serveren din.
Velg en VPS-plan for PrivateGPT
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PrivateGPT
PrivateGPT er en åpen kildekode RAG (Retrieval-Augmented Generation)-plattform for å spørre dine egne dokumenter ved hjelp av lokale store språkmodeller. Last opp filer og still spørsmål om dem — systemet henter de mest relevante passasjene og bruker en lokal LLM til å generere nøyaktige, siterte svar uten å sende data til eksterne API-er eller skytjenester.
Denne utrullingen bruker Ollama til å kjøre inferens utelukkende på CPU, noe som gjør det praktisk på enhver VPS uten en GPU. Ved første oppstart laster Ollama automatisk ned Llama 3.1 8B og en tekstinnbyggingsmodell — ingen HuggingFace-konto eller API-nøkkel kreves. Påfølgende starter er raske. Selvhosting holder dokumentene dine, spørsmålene dine og samtaleloggen din på infrastruktur du fullt ut kontrollerer.
Viktige funksjoner i PrivateGPT
100% privat i utgangspunktet
All inferens kjører lokalt via Ollama — dokumenter, spørringer og svar berører aldri eksterne API-er eller skytjenester.
Dokumentinntak
Last opp PDF-er, tekstfiler, regneark og mer; systemet deler opp og bygger dem inn i et lokalt vektorlager for semantisk gjenfinning.
RAG-baserte svar
Hvert svar henter de mest relevante dokumentpassasjene først, og baserer svarene på ditt faktiske innhold i stedet for hallusinert kunnskap.
Flere spørringsmoduser
Bytt mellom RAG-chat, full dokumentsøk, vanlig LLM-chat og oppsummering fra samme grensesnitt uten å rekonfigurere noe.
GPU-fri inferens
Kjører utelukkende på CPU via Ollama — ingen GPU eller CUDA er nødvendig, noe som gjør den distribuerbar på enhver standard VPS-plan.
Innebygd nett-UI
Gradio-basert grensesnitt for opplasting av dokumenter, stille spørsmål og administrere inntatte filer — ingen separat frontend å installere.
Hvorfor kjøre PrivateGPT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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