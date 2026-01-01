PrivateGPT er en åpen kildekode RAG (Retrieval-Augmented Generation)-plattform for å spørre dine egne dokumenter ved hjelp av lokale store språkmodeller. Last opp filer og still spørsmål om dem — systemet henter de mest relevante passasjene og bruker en lokal LLM til å generere nøyaktige, siterte svar uten å sende data til eksterne API-er eller skytjenester.

Denne utrullingen bruker Ollama til å kjøre inferens utelukkende på CPU, noe som gjør det praktisk på enhver VPS uten en GPU. Ved første oppstart laster Ollama automatisk ned Llama 3.1 8B og en tekstinnbyggingsmodell — ingen HuggingFace-konto eller API-nøkkel kreves. Påfølgende starter er raske. Selvhosting holder dokumentene dine, spørsmålene dine og samtaleloggen din på infrastruktur du fullt ut kontrollerer.