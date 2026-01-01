Installer tinyMediaManager med én-klikks installasjon.
Kryssplattform mediebehandler for å organisere filmer og TV-serier, hente metadata og generere NFO-filer for mediesentre.
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Hva du kan bygge med tinyMediaManager
tinyMediaManager er en selvhostet mediehåndterer som organiserer film- og TV-serie-samlingene dine ved å hente rik metadata, omslagsbilder og vurderinger fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv. Den omdøper filer i henhold til konfigurerbare maler, genererer NFO-filer som er kompatible med Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og håndterer komplekse strukturer for flere disker og flere episoder automatisk.
Utplassert som et grafisk skrivebordsmiljø tilgjengelig via noVNC, kjører den utelukkende i nettleseren din på port 4000 uten klientprogramvare. Selvhosting på din VPS betyr at hele mediebiblioteket ditt kan organiseres og vedlikeholdes eksternt, med all metadata lagret lokalt under din kontroll.
Viktige funksjoner i tinyMediaManager
Metadatahenting
Henter rik metadata, illustrasjoner, trailere og vurderinger fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv for filmer og TV-serier.
NFO-filgenerering
Oppretter NFO-filer i formatet forventet av Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og holder mediesenteret ditt alltid synkronisert.
Automatisk filomdøping
Døper om og omorganiserer mediefilene og -mappene dine i henhold til fullt konfigurerbare maler basert på hentede metadata.
TV-programstøtte
Oppdager og organiserer strukturer med flere sesonger og episoder, inkludert spesialer, delte episoder og alternative navnekonvensjoner.
Nettleserbasert Skrivebord
Kjører som et fullt skrivebordsmiljø tilgjengelig via noVNC i hvilken som helst nettleser — ingen VNC-klient eller lokal installasjon er nødvendig.
Hvorfor kjøre tinyMediaManager på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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