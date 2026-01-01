tinyMediaManager er en selvhostet mediehåndterer som organiserer film- og TV-serie-samlingene dine ved å hente rik metadata, omslagsbilder og vurderinger fra TheMovieDB, TheTVDB og Fanart.tv. Den omdøper filer i henhold til konfigurerbare maler, genererer NFO-filer som er kompatible med Kodi, Emby, Jellyfin, Plex og MediaPortal, og håndterer komplekse strukturer for flere disker og flere episoder automatisk.

Utplassert som et grafisk skrivebordsmiljø tilgjengelig via noVNC, kjører den utelukkende i nettleseren din på port 4000 uten klientprogramvare. Selvhosting på din VPS betyr at hele mediebiblioteket ditt kan organiseres og vedlikeholdes eksternt, med all metadata lagret lokalt under din kontroll.