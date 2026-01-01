Kotaemon er et rent, tilpassbart RAG-basert verktøy for spørsmål og svar basert på dokumenter, som kobles til den store språkmodellen (LLM) du velger — fra OpenAI og Azure til en selvhostet Ollama-instans. Last opp PDF-er, Word-dokumenter, regneark og bilder, still deretter spørsmål og motta svar støttet av nøyaktige sitater fra kildematerialet.

I motsetning til skybaserte AI-tjenester for dokumenter, holder selvhosting av Kotaemon filene dine private på din egen VPS. Den fullstendige bildevarianten i denne malen legger til Tesseract OCR, parsing av LibreOffice-formater og multimodal dokumenthåndtering, noe som gjør den egnet for skannede PDF-er, Office-filer og bildetunge dokumenter.