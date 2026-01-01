Installer Kotaemon med ett klikk.
Chatbot for spørsmål og svar om dokumenter med åpen kildekode for å chatte med filene dine ved hjelp av hvilken som helst LLM-leverandør.
Velg en VPS-plan for Kotaemon
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kotaemon
Kotaemon er et rent, tilpassbart RAG-basert verktøy for spørsmål og svar basert på dokumenter, som kobles til den store språkmodellen (LLM) du velger — fra OpenAI og Azure til en selvhostet Ollama-instans. Last opp PDF-er, Word-dokumenter, regneark og bilder, still deretter spørsmål og motta svar støttet av nøyaktige sitater fra kildematerialet.
I motsetning til skybaserte AI-tjenester for dokumenter, holder selvhosting av Kotaemon filene dine private på din egen VPS. Den fullstendige bildevarianten i denne malen legger til Tesseract OCR, parsing av LibreOffice-formater og multimodal dokumenthåndtering, noe som gjør den egnet for skannede PDF-er, Office-filer og bildetunge dokumenter.
Viktige funksjoner i Kotaemon
Multi-LLM-støtte
Koble til OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, eller en hvilken som helst Ollama-hostet lokal modell uten å migrere dokumentene eller chatloggen din.
Kildebaserte svar
Hvert svar lenker tilbake til de nøyaktige passasjene i kildedokumentene dine, slik at du kan bekrefte påstander og spore informasjon direkte.
OCR og Office-tolking
Tesseract OCR, LibreOffice og ffmpeg er inkludert for å håndtere skannede PDF-filer, Word- og PowerPoint-filer og bildebaserte dokumenter innebygd.
GraphRAG-gjenfinning
Valgfrie GraphRAG- og LightRAG-bakender forbedrer hentenøyaktigheten for store eller tett kryssrefererte dokumentsett.
Flerbrukertilgang
Innebygd brukeradministrasjon lar teammedlemmer hver for seg vedlikeholde private dokumentsamlinger under en enkelt felles distribusjon.
Hvorfor kjøre Kotaemon på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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