EdgeDB er en åpen kildekode-database som redefinerer det relasjonelle paradigmet. Bygget på PostgreSQLs velprøvde motor, introduserer den en rik objektrelasjonell datamodell, skjemaarv og EdgeQL – et spørrespråk designet for å være mer uttrykksfullt og sikrere enn SQL. Utviklere drar nytte av beregnede egenskaper, lenkeegenskaper og innebygde migrasjonsverktøy som eliminerer manuell skjemaadministrasjon.

Selv-hosting av EdgeDB på din egen VPS gir deg full kontroll over databasekonfigurasjon, ressursallokering og datalagring. Du kan finjustere PostgreSQL-innstillinger for å matche arbeidsbelastningen din, implementere tilpassede sikkerhetskopieringsstrategier og integrere med infrastrukturen din uten begrensningene fra administrerte databasetjenester.