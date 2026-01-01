Installer EdgeDB med ett klikk.
Neste generasjons grafrelasjonsdatabase bygget på PostgreSQL med et moderne spørrespråk og intuitiv datamodell.
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Hva du kan bygge med EdgeDB
EdgeDB er en åpen kildekode-database som redefinerer det relasjonelle paradigmet. Bygget på PostgreSQLs velprøvde motor, introduserer den en rik objektrelasjonell datamodell, skjemaarv og EdgeQL – et spørrespråk designet for å være mer uttrykksfullt og sikrere enn SQL. Utviklere drar nytte av beregnede egenskaper, lenkeegenskaper og innebygde migrasjonsverktøy som eliminerer manuell skjemaadministrasjon.
Selv-hosting av EdgeDB på din egen VPS gir deg full kontroll over databasekonfigurasjon, ressursallokering og datalagring. Du kan finjustere PostgreSQL-innstillinger for å matche arbeidsbelastningen din, implementere tilpassede sikkerhetskopieringsstrategier og integrere med infrastrukturen din uten begrensningene fra administrerte databasetjenester.
Viktige funksjoner i EdgeDB
EdgeQL spørrespråk
Et moderne alternativ til SQL med intuitiv syntaks, komponerbare uttrykk og kraftig traversering av objektgraf som eliminerer komplekse spørringer med flere koblinger.
Objekt-relasjonsmodell
Definer skjemaer ved å bruke objekttyper med arv og beregnede egenskaper, noe som reduserer impedansmismatch mellom applikasjonskode og databaselag.
Automatiske migreringer
Generer og bruk skjemamigreringer automatisk fra dine skjemadefinisjoner, eliminerer håndskrevne ALTER TABLE-skript og migrasjonsavvik.
Web-admin-UI
Innebygd nettleserbasert grensesnitt for skjemautforskning, interaktive spørringer og datavisualisering uten å installere flere verktøy.
Typesikre klientbiblioteker
Offisielle spørringsbyggere for TypeScript, Python og Go genererer fullt typesikker databasetilgangskode direkte fra ditt EdgeDB-skjema.
Hvorfor kjøre EdgeDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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