Installer Gokapi med ett klikk.
Lettvektig selvhostet fildelingsserver med lenker som utløper, passordbeskyttelse og valgfri S3-backend.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gokapi
Gokapi er en åpen kildekode, selvhostet filserver modellert etter den nå nedlagte Firefox Send. Den lar deg laste opp filer via et webgrensesnitt og dele ut korte, utløpende nedlastingslenker — ideelt for engangsdeling der mottakeren ikke har en konto på plattformen din. Lagring kan være lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte, og hver lenke støtter konfigurerbar utløpstid, nedlastingsgrenser og valgfrie passord.
Selvhosting av Gokapi på din egen VPS holder delt innhold og tilgangslogger for mottakere innenfor din egen infrastruktur i stedet for en SaaS-opplastingstjeneste. Den enkle Go-binærfilen holder fotavtrykket lite, og i motsetning til offentlige fildelingsplattformer er det ingen annonserte misbrukskanaler — bare personene du sender en lenke til, kan se hva du har lastet opp.
Viktige funksjoner i Gokapi
Utløpende delingslenker
Hver opplastede fil får en kort URL med konfigurerbar utløp etter tid eller antall nedlastinger, slik at lenkene slutter å fungere etter at mottakeren har hentet dem.
Passordbeskyttede lenker
Valgfritt kan du beskytte nedlastinger med et passord per lenke, slik at selv lekkede URL-er ikke kan åpnes uten hemmeligheten.
Lokal eller S3-lagring
Lagre filer på det lokale volumet eller pek Gokapi mot en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte (AWS, Backblaze, MinIO) for elastisk, holdbar lagring.
Ende-til-ende-kryptering
Valgfri klientbasert kryptering sikrer at serveren aldri ser klartekst for opplastinger delt via engangs ende-til-ende-krypterte lenker.
Flerbrukerkontoer
Opprett separate brukerkontoer slik at flere ansatte eller familiemedlemmer kan dele én instans med isolerte opplastingshistorikker.
API og CLI
Last opp programmatisk via REST API-et eller den offisielle CLI-en for levering av byggeartefakter, loggbunter og automatiseringsutdata.
Hvorfor kjøre Gokapi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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