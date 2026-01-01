Gokapi er en åpen kildekode, selvhostet filserver modellert etter den nå nedlagte Firefox Send. Den lar deg laste opp filer via et webgrensesnitt og dele ut korte, utløpende nedlastingslenker — ideelt for engangsdeling der mottakeren ikke har en konto på plattformen din. Lagring kan være lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte, og hver lenke støtter konfigurerbar utløpstid, nedlastingsgrenser og valgfrie passord.

Selvhosting av Gokapi på din egen VPS holder delt innhold og tilgangslogger for mottakere innenfor din egen infrastruktur i stedet for en SaaS-opplastingstjeneste. Den enkle Go-binærfilen holder fotavtrykket lite, og i motsetning til offentlige fildelingsplattformer er det ingen annonserte misbrukskanaler — bare personene du sender en lenke til, kan se hva du har lastet opp.