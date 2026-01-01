Installer Apache StreamPark med ett klikk.
Et komplett rammeverk for utvikling av strømmeapplikasjoner og en skybasert sanntids databehandlingsplattform for Apache Flink og Spark.
Velg en VPS-plan for Apache StreamPark
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache StreamPark
Apache StreamPark er et toppnivå Apache-prosjekt som forener hele livssyklusen for sanntids strømmebehandlingsapplikasjoner bygget på Apache Flink og Apache Spark. Det kombinerer et utviklerfokusert rammeverk av forhåndsbygde API-er og koblinger med en sky-native operasjonsskonsoll for kompilering, distribusjon, overvåking og skalering av strømmejobber fra et enkelt webgrensesnitt.
Selv-hosting av StreamPark på din egen VPS holder Flink jobb-artefakter, distribusjonshistorikk og operasjonell metadata under din kontroll, samtidig som det fjerner kostnadene og kompleksiteten ved å kjøre et separat strømmebehandlingskontrollplan på en hyperscaler.
Viktige funksjoner i Apache StreamPark
Flink og Spark forent
Utvikle, distribuere og drifte Apache Flink- og Apache Spark-strømmejobber fra én enkelt konsoll med støtte for kjøretid i flere versjoner.
Jobboppretting i nettleseren
Skriv Flink SQL- og JAR-baserte applikasjoner i en nettredigerer med syntaksutheving, avhengighetshåndtering og versjonshistorikk.
Distribusjon med ett klikk
Kjør jobber til Standalone, YARN på Hadoop 2.x/3.x, eller Kubernetes-klynger direkte fra plattformen uten å forlate nettleseren.
Innebygd overvåking
Spor kjørende jobber, sjekkpunkter, lagringspunkter og feilhendelser med sanntids statusdashbord og varslingsintegrasjoner.
Omfattende koblingsøkosystem
Lever raskere med ferdige koblinger for Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse og andre stordata- og ML-systemer.
Hvorfor kjøre Apache StreamPark på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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