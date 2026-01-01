Apache StreamPark er et toppnivå Apache-prosjekt som forener hele livssyklusen for sanntids strømmebehandlingsapplikasjoner bygget på Apache Flink og Apache Spark. Det kombinerer et utviklerfokusert rammeverk av forhåndsbygde API-er og koblinger med en sky-native operasjonsskonsoll for kompilering, distribusjon, overvåking og skalering av strømmejobber fra et enkelt webgrensesnitt.

Selv-hosting av StreamPark på din egen VPS holder Flink jobb-artefakter, distribusjonshistorikk og operasjonell metadata under din kontroll, samtidig som det fjerner kostnadene og kompleksiteten ved å kjøre et separat strømmebehandlingskontrollplan på en hyperscaler.