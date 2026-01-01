Installer Invidious med ett klikk.
Personvernvennlig alternativ front-end for YouTube — se videoer uten annonser, sporing eller en Google-konto.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Invidious
Invidious er et åpen kildekode, personvernvennlig alternativt grensesnitt for YouTube som lar seere se videoer, bla gjennom kanaler og følge abonnementer uten å utsette seg for YouTubes sporing, annonsering eller kontokrav. Nettgrensesnittet henter videodata via en serverbasert proxy, slik at YouTube aldri ser seerens IP-adresse, nettleserfingeravtrykk eller sesjonsinformasjonskapsler – bare IP-en til Invidious-instansen vises i YouTubes logger.
Å drifte Invidious selv på din VPS gir deg en personlig, annonsefri YouTube-seeropplevelse pluss muligheten til å dele med venner og familie. Abonnementer, spillelister og seerhistorikk ligger i en privat PostgreSQL-database på serveren din i stedet for på Google-kontoen din, og RSS-feeder lar deg følge kanaler uten å måtte åpne youtube.com.
Viktige funksjoner i Invidious
Ingen sporing eller annonser
Videoer proxyes via serveren din, slik at YouTube aldri ser seernes IP-adresser, nettleserfingeravtrykk eller atferdsdata — og det er ingen pre-roll- eller mid-roll-annonser.
Ingen Google-konto nødvendig
Se videoer, abonner på kanaler, lag spillelister og spor seerhistorikk uten å logge inn på en Google-konto eller godta YouTubes vilkår.
Abonnementer og feeder
Abonner på YouTube-kanaler via en lokal konto på din Invidious-instans, med valgfrie RSS-feeder for å følge kanaler i hvilken som helst feedleser.
Kvalitet og kodekvalg
Velg videokvalitet, kodek (VP9, AV1, H.264) og lydspråk manuelt i stedet for å la YouTubes autokvalitet bestemme for deg.
Mørk modus og temaer
Flere innebygde temaer, inkludert et rent mørkt modus, pluss et polert, minimalistisk brukergrensesnitt uten YouTubes anbefalingsmotor eller rot i sidefeltet.
JSON API for verktøy
Omfattende REST API eksponerer videodata, kanalinformasjon og søkeresultater slik at eksterne verktøy kan integreres uten å skrape HTML.
Hvorfor kjøre Invidious på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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