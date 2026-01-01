Invidious er et åpen kildekode, personvernvennlig alternativt grensesnitt for YouTube som lar seere se videoer, bla gjennom kanaler og følge abonnementer uten å utsette seg for YouTubes sporing, annonsering eller kontokrav. Nettgrensesnittet henter videodata via en serverbasert proxy, slik at YouTube aldri ser seerens IP-adresse, nettleserfingeravtrykk eller sesjonsinformasjonskapsler – bare IP-en til Invidious-instansen vises i YouTubes logger.

Å drifte Invidious selv på din VPS gir deg en personlig, annonsefri YouTube-seeropplevelse pluss muligheten til å dele med venner og familie. Abonnementer, spillelister og seerhistorikk ligger i en privat PostgreSQL-database på serveren din i stedet for på Google-kontoen din, og RSS-feeder lar deg følge kanaler uten å måtte åpne youtube.com.