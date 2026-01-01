Installer Monica med ett klikk.
Åpen kildekode personlig relasjonsverktøy for å spore kontakter, samtaler og livshendelser privat.
Velg en VPS-plan for Monica
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Monica
Monica er et system for personlig relasjonsstyring med åpen kildekode, bygget med Laravel, som hjelper deg å huske alt viktig om menneskene i livet ditt. Dokumenter kontakter, samtaler, bursdager, gaveideer, gjeld og livshendelser i et enkelt privat grensesnitt tilgjengelig på 27 språk. I motsetning til sosiale nettverk og skybaserte kontaktbehandlere, er Monica designet for selvhosting slik at dine mest personlige data aldri forlater infrastrukturen din.
Fordi Monica lagrer relasjonsdetaljer som du aldri ville stolt på en kommersiell plattform — familiehelsehistorikk, private samtaler, personlige preferanser — sikrer det å kjøre den på din egen VPS fullstendig datasuverenitet uten reklame, uten atferdssporing og uten tredjeparts tilgang til informasjonen din.
Viktige funksjoner i Monica
Kontaktjournalføring
Loggfør hver samtale, aktivitet og interaksjon med en kontakt sammen med notater og påminnelser slik at ingenting viktig blir glemt.
Påminnelser om bursdager og arrangementer
Sett opp e-postpåminnelser for bursdager, jubileer og egendefinerte hendelser slik at du aldri går glipp av en viktig dato i et forhold.
Gave- og gjeldssporing
Registrer gaveideer og tidligere gaver per kontakt, og hold oversikt over uformell gjeld og lån for å holde forhold fri for økonomisk uklarhet.
Relasjonskartlegging
Definer relasjoner mellom kontakter og bygg slektstrær for å forstå og dokumentere forbindelsene mellom menneskene du kjenner.
Fullt eierskap til personvern
Alle data forblir på din VPS uten tredjeparts tilgang, ingen annonseprofilering og full kontroll over sikkerhetskopier og eksport.
Hvorfor kjøre Monica på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.