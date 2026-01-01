Monica er et system for personlig relasjonsstyring med åpen kildekode, bygget med Laravel, som hjelper deg å huske alt viktig om menneskene i livet ditt. Dokumenter kontakter, samtaler, bursdager, gaveideer, gjeld og livshendelser i et enkelt privat grensesnitt tilgjengelig på 27 språk. I motsetning til sosiale nettverk og skybaserte kontaktbehandlere, er Monica designet for selvhosting slik at dine mest personlige data aldri forlater infrastrukturen din.

Fordi Monica lagrer relasjonsdetaljer som du aldri ville stolt på en kommersiell plattform — familiehelsehistorikk, private samtaler, personlige preferanser — sikrer det å kjøre den på din egen VPS fullstendig datasuverenitet uten reklame, uten atferdssporing og uten tredjeparts tilgang til informasjonen din.