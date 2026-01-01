OTOBO er en fullt åpen kildekode, nettbasert plattform for billett- og tjenesteadministrasjon, forgrenet fra ((OTRS)) Community Edition i 2019. Den tilbyr IT-helpdesk-funksjonalitet på bedriftsnivå — billettkøer, SLA-sporing, en innebygd FAQ/kunnskapsbase, ITSM-arbeidsflyter og en CMDB — uten lisenskostnader eller leverandørlåsning. OTOBO støtter flerkanalskommunikasjon via e-post, telefon og web-skjemaer, og leveres med en regelbasert automatiseringsmotor som håndterer ruting, eskaleringer og varsler ut av boksen.

Selv-hosting av OTOBO på din egen VPS setter alle billettdata, kunderegistre og SLA-rapporter under din kontroll. Denne malen distribuerer hele produksjonsstakken: OTOBO webapplikasjonen og bakgrunnsdemonen, MariaDB for vedvarende lagring, en dedikert Elasticsearch-node for rask fulltekstsøk på tvers av alle billetter og Redis for sesjonsbufring og ytelse.