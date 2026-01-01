Installer OTOBO med ett klikk.
Åpen kildekode-brukerstøtte- og saksbehandlingssystem for IT-tjenestehåndtering, kundestøtte og prosessautomatisering.
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Hva du kan bygge med OTOBO
OTOBO er en fullt åpen kildekode, nettbasert plattform for billett- og tjenesteadministrasjon, forgrenet fra ((OTRS)) Community Edition i 2019. Den tilbyr IT-helpdesk-funksjonalitet på bedriftsnivå — billettkøer, SLA-sporing, en innebygd FAQ/kunnskapsbase, ITSM-arbeidsflyter og en CMDB — uten lisenskostnader eller leverandørlåsning. OTOBO støtter flerkanalskommunikasjon via e-post, telefon og web-skjemaer, og leveres med en regelbasert automatiseringsmotor som håndterer ruting, eskaleringer og varsler ut av boksen.
Selv-hosting av OTOBO på din egen VPS setter alle billettdata, kunderegistre og SLA-rapporter under din kontroll. Denne malen distribuerer hele produksjonsstakken: OTOBO webapplikasjonen og bakgrunnsdemonen, MariaDB for vedvarende lagring, en dedikert Elasticsearch-node for rask fulltekstsøk på tvers av alle billetter og Redis for sesjonsbufring og ytelse.
Viktige funksjoner i OTOBO
Flerkanals sakshåndtering
Motta og administrer saker fra e-post, web-skjemaer og telefon i en samlet kø med full revisjonshistorikk og trådede samtaler.
SLA og eskalering
Definer mål for respons og løsning per kø eller kunde, med automatiske eskaleringsregler og agentvarsler når frister nærmer seg.
Innebygd kunnskapsbase
Publiser FAQ-artikler for både eksterne kunder og interne agenter, noe som reduserer gjentatte henvendelser og fremskynder løsning ved første kontakt.
Kraftig automatisering
Bruk de innebygde PostMaster-filtrene, saksutløserne og planleggerjobbene for å automatisk rute, svare og lukke saker uten manuell inngripen.
ITSM og CMDB
Utvid OTOBO med ITSM-modulen for å administrere konfigurasjonselementer, endringsforespørsler og tjenestekataloger i en strukturert CMDB.
Fulltekstsøk
Elasticsearch-integrasjon leverer øyeblikkelig søk på tvers av millioner av billetter, notater og vedlegg, og holder responstidene for agenter raske i enhver skala.
Hvorfor kjøre OTOBO på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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