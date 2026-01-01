Documenso er et åpen kildekode-alternativ til DocuSign, bygget for organisasjoner som trenger sikre, juridisk bindende digitale signaturer uten å overgi kontrollen over sensitive dokumenter til en tredjeparts SaaS-leverandør. Den støtter signeringsarbeidsflyter for flere parter, dokumentmaler og omfattende revisjonsspor, med et rent grensesnitt som passer for juridiske team, HR og finans.

Selv-hosting av Documenso på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hver revisjonspost på din egen infrastruktur. Det er ingen gebyrer per dokument, ingen lagringsgrenser pålagt av en leverandør, og ingen risiko for dataeksponering gjennom en delt plattform. Lokal sertifikatadministrasjon og konfigurerbar SMTP sikrer at signeringsprosessen forblir fullstendig under din kontroll.