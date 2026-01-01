Installer Documenso med ett klikk.
Åpen kildekode-dokumentsigneringsplattform for juridisk bindende digitale signaturer med fullt dataeierskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Documenso
Documenso er et åpen kildekode-alternativ til DocuSign, bygget for organisasjoner som trenger sikre, juridisk bindende digitale signaturer uten å overgi kontrollen over sensitive dokumenter til en tredjeparts SaaS-leverandør. Den støtter signeringsarbeidsflyter for flere parter, dokumentmaler og omfattende revisjonsspor, med et rent grensesnitt som passer for juridiske team, HR og finans.
Selv-hosting av Documenso på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hver revisjonspost på din egen infrastruktur. Det er ingen gebyrer per dokument, ingen lagringsgrenser pålagt av en leverandør, og ingen risiko for dataeksponering gjennom en delt plattform. Lokal sertifikatadministrasjon og konfigurerbar SMTP sikrer at signeringsprosessen forblir fullstendig under din kontroll.
Viktige funksjoner i Documenso
Signering fra flere parter
Send dokumenter til flere underskrivere i sekvensiell eller parallell rekkefølge og spor fullføringsstatus i sanntid.
Omfattende revisjonsspor
Hver handling loggføres med tidsstempler og IP-adresser, og skaper bevissporet som er nødvendig for juridiske formål og etterlevelse.
Dokumentmaler
Lagre ofte brukte dokumentstrukturer som maler for å effektivisere gjentakende signeringsprosesser som kontrakter og taushetserklæringer.
Lokal sertifikatsignering
Dokumenter signeres ved hjelp av et lokalt administrert sertifikat, som holder den kryptografiske prosessen fullstendig innenfor din infrastruktur.
E-postvarsler
Automatiserte påminnelser og statusoppdateringer holder alle parter informert uten manuell oppfølging fra dokumentsendere.
Hvorfor kjøre Documenso på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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