drawDB er en gratis, åpen kildekode-editor for entitet-relasjonsdiagrammer for databaser som kjører fullstendig i nettleseren. Den lar utviklere og databaseadministratorer designe, visualisere og dokumentere relasjonsdatabaseskjemaer via et dra-og-slipp-lerret — og deretter eksportere det ferdige designet som SQL DDL-setninger klare til å kjøres mot MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.

Selv-hosting av drawDB gir teamet ditt et delt internt verktøy for databasedesign uten å sende skjemadetaljer til tredjeparts skytjenester. Fordi appen er rent frontend uten backend- eller databaseavhengighet, distribueres den som en enkelt lettvektscontainer og forblir tilgjengelig uavhengig av ekstern tjenestetilgjengelighet.