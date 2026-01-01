Installer drawDB med ett klikk.
Gratis, nettleserbasert redigeringsprogram for databasediagram med åpen kildekode for visuell design og dokumentasjon av relasjonsdatabaseskjemaer.
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Hva du kan bygge med drawDB
drawDB er en gratis, åpen kildekode-editor for entitet-relasjonsdiagrammer for databaser som kjører fullstendig i nettleseren. Den lar utviklere og databaseadministratorer designe, visualisere og dokumentere relasjonsdatabaseskjemaer via et dra-og-slipp-lerret — og deretter eksportere det ferdige designet som SQL DDL-setninger klare til å kjøres mot MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.
Selv-hosting av drawDB gir teamet ditt et delt internt verktøy for databasedesign uten å sende skjemadetaljer til tredjeparts skytjenester. Fordi appen er rent frontend uten backend- eller databaseavhengighet, distribueres den som en enkelt lettvektscontainer og forblir tilgjengelig uavhengig av ekstern tjenestetilgjengelighet.
Viktige funksjoner i drawDB
Visuell skjemadesign
Dra og slipp tabeller, definer kolonner og datatyper, og tegn relasjoner på et lerret uten å skrive SQL manuelt.
SQL Eksport og Import
Generer kjøreklar DDL for MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB og SQL Server, eller importer eksisterende SQL for å visualisere det umiddelbart.
Ingen bakend nødvendig
Kjører som en enkelt Nginx-container uten database eller serveravhengigheter — diagrammer lagres i nettleseren ved hjelp av IndexedDB.
Diagramtilpasning
Tilpass tabellfarger, legg til notater og områder for å gruppere relaterte tabeller, og kontroller lerretsoppsettet for å matche hvordan du tenker om skjemaet ditt.
Eksporter til flere formater
Eksporter diagrammer som PNG, JSON eller SQL slik at du kan bygge dem inn i dokumentasjon, dele med teammedlemmer eller versjonskontrollere skjemadesignet ditt.
Hvorfor kjøre drawDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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