withoutbg er en selvhostet AI-drevet applikasjon for fjerning av bakgrunn som kjører en fire-trinns ONNX-modellpipeline utelukkende på din egen server. Den tilbyr et dra-og-slipp-webgrensesnitt for å fjerne bakgrunner fra produktbilder, portretter og markedsføringsbilder — uten å sende filer til en skytjeneste eller betale per-bilde-avgifter. Pipelinjen kombinerer ISNet-segmentering, Depth Anything V2-veiledning, Focus Matting og en forbedringsmodell for å produsere rene resultater med gjennomsiktig bakgrunn fra kun CPU-inferens.

Alle modellvekter er buntet inne i Docker-bildet, så det er ingenting å konfigurere utover å distribuere containeren — ingen modellnedlastinger, ingen GPU nødvendig, ingen eksterne API-kall på behandlingsbanen.