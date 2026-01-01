Installer withoutbg med ett klikk.
Selvhostet AI-verktøy for fjerning av bakgrunn som behandler bilder lokalt uten skyavhengighet eller kostnader per bilde.
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Hva du kan bygge med withoutbg
withoutbg er en selvhostet AI-drevet applikasjon for fjerning av bakgrunn som kjører en fire-trinns ONNX-modellpipeline utelukkende på din egen server. Den tilbyr et dra-og-slipp-webgrensesnitt for å fjerne bakgrunner fra produktbilder, portretter og markedsføringsbilder — uten å sende filer til en skytjeneste eller betale per-bilde-avgifter. Pipelinjen kombinerer ISNet-segmentering, Depth Anything V2-veiledning, Focus Matting og en forbedringsmodell for å produsere rene resultater med gjennomsiktig bakgrunn fra kun CPU-inferens.
Alle modellvekter er buntet inne i Docker-bildet, så det er ingenting å konfigurere utover å distribuere containeren — ingen modellnedlastinger, ingen GPU nødvendig, ingen eksterne API-kall på behandlingsbanen.
Viktige funksjoner i withoutbg
Lokal AI-modell-pipeline
Kjører all bakgrunnsfjerning på din egen server ved hjelp av medfølgende ONNX-modeller — ingen bilder sendes noen gang til en ekstern skytjeneste.
Firetrinns prosessering
ISNet-segmentering, Depth Anything V2-veiledning, Focus Matting og en forbedringsmodell samarbeider for å produsere rene kanter på hår, pels og komplekse motiver.
Ingen GPU kreves
CPU-basert ONNX-inferens betyr at enhver standard VPS kan kjøre hele modell-pipelinen uten GPU-maskinvare eller CUDA-oppsett.
Dra-og-slipp web-UI
React-basert grensesnitt lar brukere dra og slippe bilder og laste ned resultater med gjennomsiktig bakgrunn i PNG-, JPEG- eller WebP-format uten oppsett.
Ingen bildeavgifter
Selvhosting eliminerer kostnader per bilde fra SaaS-API-er for bakgrunnsfjerning — behandle ubegrenset antall bilder til en fast VPS-kostnad.
Hvorfor kjøre withoutbg på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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