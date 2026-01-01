Installer BookStack med ett-klikks installasjon.
Selvhostet wiki-plattform med et strukturert hierarki av bøker, kapitler og sider for organisert teamdokumentasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med BookStack
BookStack er en gratis, åpen kildekode-wiki bygget på Laravel som organiserer dokumentasjon i et tre-nivåers hierarki av bøker, kapitler og sider — som gjenspeiler hvordan folk naturlig tenker om strukturert innhold. En WYSIWYG-redigerer, innebygd Markdown-modus og draw.io-diagramintegrasjon betyr at team kan skrive og illustrere dokumentasjon uten å forlate plattformen.
Selvhosting av BookStack på din egen VPS holder sensitiv intern dokumentasjon — driftshåndbøker, arkitekturbeslutninger, HR-retningslinjer — fullstendig innenfor din infrastruktur, uten kostnader per bruker og uten tredjeparts tilgang til innholdet ditt. Rollebaserte tillatelser lar deg kontrollere nøyaktig hvem som kan lese eller redigere hver seksjon av kunnskapsbasen.
Viktige funksjoner i BookStack
Strukturert hierarki
Bøker, kapitler og sider holder dokumentasjonen organisert og navigerbar etter hvert som kunnskapsbasen vokser til tusenvis av oppføringer.
WYSIWYG og Markdown-redigeringsverktøy
Skribenter velger sin foretrukne redigeringsopplevelse — en visuell blokkredigerer eller rå Markdown med direkte forhåndsvisning — per side.
Rollebaserte tillatelser
Detaljert tilgangskontroll på bok-, kapittel- og sidenivå lar deg segmentere dokumentasjon mellom team, kontraktører og offentlige lesere.
Fulltekstsøk
Raskt søk på tvers av all sidetekst, overskrifter og metadata betyr at brukere finner svar uten å måtte vite hvor innholdet er arkivert.
Revisjonshistorikk for side
Hver redigering versjoneres med differansevisning og ett-klikks tilbakerulling, noe som gir et revisjonsspor og et sikkerhetsnett for samarbeidsdokumentasjon.
Hvorfor kjøre BookStack på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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