BookStack er en gratis, åpen kildekode-wiki bygget på Laravel som organiserer dokumentasjon i et tre-nivåers hierarki av bøker, kapitler og sider — som gjenspeiler hvordan folk naturlig tenker om strukturert innhold. En WYSIWYG-redigerer, innebygd Markdown-modus og draw.io-diagramintegrasjon betyr at team kan skrive og illustrere dokumentasjon uten å forlate plattformen.

Selvhosting av BookStack på din egen VPS holder sensitiv intern dokumentasjon — driftshåndbøker, arkitekturbeslutninger, HR-retningslinjer — fullstendig innenfor din infrastruktur, uten kostnader per bruker og uten tredjeparts tilgang til innholdet ditt. Rollebaserte tillatelser lar deg kontrollere nøyaktig hvem som kan lese eller redigere hver seksjon av kunnskapsbasen.