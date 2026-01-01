Dittofeed er et åpen kildekode-alternativ til Braze og Iterable, bygget for produkt- og markedsføringsteam som trenger full kontroll over kundekommunikasjon uten pris per melding. Det lar deg designe automatiserte kundereiser utløst av brukeratferd — onboarding-sekvenser, reaktiveringskampanjer, transaksjonsvarsler og mer — på tvers av e-post, SMS, WhatsApp, Slack og mobile push-kanaler.

Selv-hosting av Dittofeed holder alle kundedata, kontaktlister og meldingshistorikk på din egen infrastruktur. Du unngår avgifter per bruker og per melding, samtidig som du beholder muligheten til å integrere direkte med ditt datavarehus, koble til din egen e-postleverandør og overholde krav til datalagring i regionen.