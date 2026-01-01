Installer Dittofeed med ett klikk.
Åpen kildekode-kundeengasjementsplattform for automatisert flerkanalsmeldinger via e-post, SMS, Slack og mobilpush.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dittofeed
Dittofeed er et åpen kildekode-alternativ til Braze og Iterable, bygget for produkt- og markedsføringsteam som trenger full kontroll over kundekommunikasjon uten pris per melding. Det lar deg designe automatiserte kundereiser utløst av brukeratferd — onboarding-sekvenser, reaktiveringskampanjer, transaksjonsvarsler og mer — på tvers av e-post, SMS, WhatsApp, Slack og mobile push-kanaler.
Selv-hosting av Dittofeed holder alle kundedata, kontaktlister og meldingshistorikk på din egen infrastruktur. Du unngår avgifter per bruker og per melding, samtidig som du beholder muligheten til å integrere direkte med ditt datavarehus, koble til din egen e-postleverandør og overholde krav til datalagring i regionen.
Viktige funksjoner i Dittofeed
Reiseautomatisering
Design fler-trinns meldingsflyter utløst av brukerhendelser, tidsforsinkelser eller segmentmedlemskap ved hjelp av en visuell dra-og-slipp-redigerer.
Flerkanalslevering
Send meldinger via e-post, SMS, mobil push-varsling, WhatsApp og Slack fra én plattform uten å måtte administrere separate leverandører per kanal.
Atferdssegmentering
Bygg dynamiske målgruppesegmenter fra brukerhendelser og -egenskaper i sanntid for å målrette mot de rette brukerne til rett tid.
Malbibliotek
Opprett og versjoner meldingsmaler med en rik editor, og gjenbruk dem på tvers av flere reiser og kampanjer.
Leveranseanalyse
Spor åpningsrater, klikkrater, konverteringer og leveringsfeil per reise og kanal for å optimalisere meldinger over tid.
Hvorfor kjøre Dittofeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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