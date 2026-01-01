Plandex er en åpen kildekode AI-kodeagent som lever i terminalen din og takler reelle programvareoppgaver som strekker seg over dusinvis av filer og mange trinn. I stedet for å produsere engangssnutter, bygger og forbedrer den en plan, sandbokser filendringer for diff-basert gjennomgang før de tas i bruk, og håndterer opptil 2 millioner kontekst-tokens for å jobbe på tvers av store kodebaser.

Selv-hosting av Plandex på din VPS holder koden, promptene og planene dine på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det gir deg en vedvarende server som den lettvektige Plandex CLI kan koble seg til fra hvilken som helst utviklingsmaskin. Du tar med dine egne legitimasjoner for modellleverandører — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, eller lokal Ollama — slik at det ikke er noen plattformavgift per sete eller leverandørlås.