Installer Plandex med ett-klikks installasjon.
Terminal AI-kodingsagent med åpen kildekode som planlegger og utfører store, flertrinns oppgaver på tvers av mange filer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Plandex
Plandex er en åpen kildekode AI-kodeagent som lever i terminalen din og takler reelle programvareoppgaver som strekker seg over dusinvis av filer og mange trinn. I stedet for å produsere engangssnutter, bygger og forbedrer den en plan, sandbokser filendringer for diff-basert gjennomgang før de tas i bruk, og håndterer opptil 2 millioner kontekst-tokens for å jobbe på tvers av store kodebaser.
Selv-hosting av Plandex på din VPS holder koden, promptene og planene dine på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det gir deg en vedvarende server som den lettvektige Plandex CLI kan koble seg til fra hvilken som helst utviklingsmaskin. Du tar med dine egne legitimasjoner for modellleverandører — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, eller lokal Ollama — slik at det ikke er noen plattformavgift per sete eller leverandørlås.
Viktige funksjoner i Plandex
Planlegger store oppgaver
Bygger flertrinnsplaner for endringer som omfatter dusinvis av filer i stedet for å produsere engangskodebiter.
2 millioner token-kontekst
Laster og resonnerer på tvers av store kodebaser med et kontekstvindu på opptil 2 millioner tokens.
Diff-basert gjennomgang
Sandkasser filredigeringer og viser en diff for hver endring slik at du godkjenner eller avviser før noe berører arbeidstreet ditt.
Flerleverandørmodeller
Kobler til OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini og lokale Ollama-modeller fra en enkelt CLI-økt.
Terminal-native REPL
Kjører i en terminal-REPL med uskarp kommandoautofullføring, skripting og rørstøtte — ingen nettleserfane nødvendig.
Selvhostet server
CLI-en på din bærbare datamaskin kobler seg til Plandex-serveren på din VPS, og holder planer og prosjektstatus under din kontroll.
Hvorfor kjøre Plandex på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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