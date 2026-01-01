Installer FlareSolverr med ett klikk.
Proxy-server som automatisk omgår Cloudflare- og DDoS-GUARD-beskyttelse for web-skraping og verktøy for medieautomatisering.
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Hva du kan bygge med FlareSolverr
FlareSolverr er en spesialisert proxy-server som bruker hodeløs Chromium til automatisk å løse JavaScript-utfordringer, CAPTCHA-er og andre anti-bot-beskyttelsesmekanismer pålagt av Cloudflare og DDoS-GUARD. Den eksponerer et enkelt HTTP API som verktøy som Jackett og Prowlarr kaller for å få tilgang til beskyttede nettsteder uten manuell inngripen.
Å drifte FlareSolverr selv på din VPS sikrer dedikerte ressurser for hodeløse nettleseroperasjoner, 24/7 tilgjengelighet for din stabel for medieautomatisering, og bedre suksessrater for Cloudflare-utfordringer sammenlignet med private IP-adresser som er mer sannsynlig å bli flagget eller strupet.
Viktige funksjoner i FlareSolverr
Cloudflare-omgåelse
Løser automatisk Cloudflare JS-utfordringer og nettleserintegritetskontroller slik at nedstrømsverktøy kan få tilgang til beskyttede nettsteder uten manuell håndtering.
Enkel HTTP API
Eksponerer et enkelt REST-endepunkt som enhver applikasjon kan kalle for å rute forespørsler gjennom den utfordringsløsende proxyen med minimal integrasjonsinnsats.
Øktstyring
Opprettholder vedvarende nettleserøkter med informasjonskapsellagring slik at gjentatte forespørsler til samme nettsted unngår å løse utfordringer på nytt unødvendig.
Hodeløs Chromium
Bruker en ekte nettlesermotor for å løse utfordringer som blokkerer grunnleggende HTTP-klienter, og oppnår høyere suksessrater mot moderne bot-deteksjonssystemer.
arr Stack-kompatibel
Støttes naturlig av Jackett, Prowlarr og andre medieautomatiseringsverktøy som et førsteklasses proxy-alternativ for Cloudflare-beskyttede indekserere.
Hvorfor kjøre FlareSolverr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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