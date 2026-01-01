FlareSolverr er en spesialisert proxy-server som bruker hodeløs Chromium til automatisk å løse JavaScript-utfordringer, CAPTCHA-er og andre anti-bot-beskyttelsesmekanismer pålagt av Cloudflare og DDoS-GUARD. Den eksponerer et enkelt HTTP API som verktøy som Jackett og Prowlarr kaller for å få tilgang til beskyttede nettsteder uten manuell inngripen.

Å drifte FlareSolverr selv på din VPS sikrer dedikerte ressurser for hodeløse nettleseroperasjoner, 24/7 tilgjengelighet for din stabel for medieautomatisering, og bedre suksessrater for Cloudflare-utfordringer sammenlignet med private IP-adresser som er mer sannsynlig å bli flagget eller strupet.