Yao er en åpen kildekode full-stack applikasjonskjøretid som lar utviklere bygge webapplikasjoner, REST API-er og administrasjonspaneler ved å skrive JSON- og YAML-konfigurasjonsfiler i stedet for backend-kode. Opprinnelig en lavkode-motor, har Yao v1.0 utviklet seg til en AI-agentplattform med native MCP (Model Context Protocol)-integrasjon, multi-agent-orkestrering og et innebygd samtalebasert chat-grensesnitt.

I motsetning til tradisjonelle rammeverk, leveres Yao som en enkelt Go-binærfil med en innebygd SQLite-database, en V8 JavaScript-motor for TypeScript-hooks, og et server-rendret UI-system — noe som gjør det til et selvstendig miljø for å bygge og kjøre AI-drevne webapplikasjoner uten å måtte administrere separate kjøretider eller databaser.