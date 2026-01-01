Installer Yao med ett klikk.
Kjøretid for åpen kildekode-apper og AI-agentrammeverk for å bygge nettapplikasjoner og API-er med JSON-konfigurasjon.
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Hva du kan bygge med Yao
Yao er en åpen kildekode full-stack applikasjonskjøretid som lar utviklere bygge webapplikasjoner, REST API-er og administrasjonspaneler ved å skrive JSON- og YAML-konfigurasjonsfiler i stedet for backend-kode. Opprinnelig en lavkode-motor, har Yao v1.0 utviklet seg til en AI-agentplattform med native MCP (Model Context Protocol)-integrasjon, multi-agent-orkestrering og et innebygd samtalebasert chat-grensesnitt.
I motsetning til tradisjonelle rammeverk, leveres Yao som en enkelt Go-binærfil med en innebygd SQLite-database, en V8 JavaScript-motor for TypeScript-hooks, og et server-rendret UI-system — noe som gjør det til et selvstendig miljø for å bygge og kjøre AI-drevne webapplikasjoner uten å måtte administrere separate kjøretider eller databaser.
Viktige funksjoner i Yao
JSON API-bygger
Definer REST API-endepunkter, databasemodeller og administrasjonspaneler utelukkende i JSON/YAML-konfigurasjonsfiler, noe som eliminerer kjedelig backend-kode.
AI-agentorkestrering
Innebygd MCP-støtte og utførelse av flere agenter lar deg koble til AI-verktøy, delegere oppgaver til underagenter og kjøre parallelle arbeidsflyter for agenter fra én enkelt konfigurasjon.
Innebygd V8-motor
Kjør TypeScript forretningslogikk og hooks direkte inne i Yao ved å bruke en innebygd V8 JavaScript-kjøretid – ingen Node.js-installasjon er nødvendig.
Servergjengitt UI
SUI Pages tilbyr et komponentbasert server-side rendering-system for å bygge komplette frontend-grensesnitt uten et separat JavaScript-rammeverk.
Innebygd vektorsøk
Integrert vektorsøk, kunnskapsgraf og GraphRAG-funksjonalitet driver semantisk dokumentgjenfinning og funksjoner for AI-kunnskapsbase.
Hvorfor kjøre Yao på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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