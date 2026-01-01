Plone er et modent, bedriftsklart CMS med åpen kildekode, bygget på et solid Python-grunnlag. Det driver tusenvis av nettsteder for offentlige etater, universiteter, frivillige organisasjoner og globale selskaper, med en historie på over 20 år uten en eneste rapportert sårbarhet for ekstern kodeutførelse. Plone 6 leveres med det klassiske brukergrensesnittet – et fullverdig redaksjonelt miljø med detaljert rollebasert tilgangskontroll, flerspråklig innhold, versjonering og et rikt tilleggsøkosystem som overgår 300 pakker.

Å selv-hoste Plone på din VPS gir deg fullt eierskap over innholdet og brukerdataene dine, ingen lisensiering per bruker, og fleksibiliteten til å utvide plattformen gjennom Python-tillegg og et REST API som driver hodeløse og hybride publiseringsarbeidsflyter.