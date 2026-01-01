Installer Plone med ett klikk.
Sikkert innholdsstyringssystem med åpen kildekode, klarert av regjeringer, universiteter og bedrifter i over to tiår.
Velg en VPS-plan for Plone
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Plone
Plone er et modent, bedriftsklart CMS med åpen kildekode, bygget på et solid Python-grunnlag. Det driver tusenvis av nettsteder for offentlige etater, universiteter, frivillige organisasjoner og globale selskaper, med en historie på over 20 år uten en eneste rapportert sårbarhet for ekstern kodeutførelse. Plone 6 leveres med det klassiske brukergrensesnittet – et fullverdig redaksjonelt miljø med detaljert rollebasert tilgangskontroll, flerspråklig innhold, versjonering og et rikt tilleggsøkosystem som overgår 300 pakker.
Å selv-hoste Plone på din VPS gir deg fullt eierskap over innholdet og brukerdataene dine, ingen lisensiering per bruker, og fleksibiliteten til å utvide plattformen gjennom Python-tillegg og et REST API som driver hodeløse og hybride publiseringsarbeidsflyter.
Viktige funksjoner i Plone
Sikkerhet i bedriftsklassen
Plone har en 20-årig sikkerhetsrekord og et dedikert sikkerhetsteam — noe som gjør det til det foretrukne CMS-et for offentlige og helseorganisasjoner som ikke har råd til brudd.
Finkornet tilgangskontroll
Definer roller og tillatelser på alle nivåer i innholdstreet, slik at redaktører, anmeldere og lesere hver ser og endrer kun det de har autorisasjon til å få tilgang til.
Full innholdsversjonering
Hver innholdsendring spores og kan reverseres — sammenlign versjoner, gjenopprett tidligere tilstander og oppretthold en komplett revisjonslogg uten ekstra tilleggsprogrammer.
Flerspråklig støtte
Administrer innhold på flere språk med innebygde arbeidsflyter for oversettelse, språkbevisst navigasjon og publiseringskontroller per språk.
REST API
plone.restapi-laget eksponerer alt innhold og konfigurasjon som JSON-endepunkter, noe som muliggjør hodeløs publisering, mobilapper og tredjepartsintegrasjoner.
Utvidbart økosystem for tillegg
Over 300 fellesskaps-tillegg dekker e-handel, LDAP-autentisering, avansert søk og tilpassede arbeidsflyter — alle kan installeres uten å forgrene kjernen.
Hvorfor kjøre Plone på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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