Installer Sshwifty med ett klikk-installasjon.
Nettleserbasert SSH- og Telnet-klient som lar deg nå eksterne servere fra hvilken som helst nettleser uten å installere lokale klienter.
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Hva du kan bygge med Sshwifty
Sshwifty er en selvhostet nettbasert SSH- og Telnet-klient som gjør enhver moderne nettleser om til en fullt funksjonell terminal for ekstern servertilgang. Den støtter SSH-passord, offentlig nøkkel og tastaturinteraktiv autentisering i tillegg til vanlig Telnet, noe som fjerner behovet for å installere eller konfigurere native klienter på hver arbeidsstasjon.
Selvhosting av Sshwifty på en VPS gir et team et enkelt, delt inngangspunkt for å administrere eksterne maskiner fra hvor som helst — telefoner, nettbrett, låste bedriftslaptoper eller kiosker — samtidig som tilgangen holdes kontrollert av en delt nøkkel. Administratorer kan forhåndsdefinere vertsforhåndsinnstillinger, begrense tilkoblinger til godkjente mål og revidere trafikk via server-side hooks uten å eksponere SSH-porter for det offentlige internett.
Viktige funksjoner i Sshwifty
SSH og Telnet
Koble til SSH-servere ved hjelp av passord, offentlig nøkkel eller tastaturinteraktiv autentisering, og nå eldre Telnet-verter fra det samme grensesnittet.
Ingen klientinstallasjon
Kjører utelukkende i nettleseren slik at brukere får tilgang til eksterne maskiner fra telefoner, nettbrett eller låste arbeidsstasjoner uten å installere innebygd terminalprogramvare.
Forhåndsinnstillinger for tilkobling
Administratorer definerer gjenbrukbare forhåndsinnstillinger for verter med innebygde påloggingsdetaljer, slik at brukere kun kobler seg til forhåndsgodkjente servere fra en kuratert liste.
Serverside-kroker
Eksterne prosesser kan påkalles før hver tilkobling for å håndheve tilpasset validering, logging eller revisjon uten å endre klienten.
Enkel tilgangsnøkkel
Beskytt webgrensesnittet med en enkelt delt nøkkel konfigurert ved utrulling, slik at kun autoriserte brukere når tilkoblingsskjermen.
Hvorfor kjøre Sshwifty på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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