Sshwifty er en selvhostet nettbasert SSH- og Telnet-klient som gjør enhver moderne nettleser om til en fullt funksjonell terminal for ekstern servertilgang. Den støtter SSH-passord, offentlig nøkkel og tastaturinteraktiv autentisering i tillegg til vanlig Telnet, noe som fjerner behovet for å installere eller konfigurere native klienter på hver arbeidsstasjon.

Selvhosting av Sshwifty på en VPS gir et team et enkelt, delt inngangspunkt for å administrere eksterne maskiner fra hvor som helst — telefoner, nettbrett, låste bedriftslaptoper eller kiosker — samtidig som tilgangen holdes kontrollert av en delt nøkkel. Administratorer kan forhåndsdefinere vertsforhåndsinnstillinger, begrense tilkoblinger til godkjente mål og revidere trafikk via server-side hooks uten å eksponere SSH-porter for det offentlige internett.