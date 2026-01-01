Twingate Connector er den lokale komponenten av Twingates plattform for nettverkstilgang med null tillit (ZTNA). Den kjører på din VPS og etablerer utgående, krypterte tunneler til Twingates skyrelé — ingen innkommende brannmurregler, ingen åpne porter, og ingen VPN-klientkonfigurasjon er nødvendig for teamet ditt.

Selv-hosting av koblingen på en VPS plasserer den nær dine private ressurser, noe som muliggjør identitetsbasert tilgangskontroll på ressursnivå. Kun autentiserte og autoriserte brukere på godkjente enheter kan nå beskyttede tjenester, og erstatter tradisjonell VPN-spredning med tilgangspolicyer per applikasjon.