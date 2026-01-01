Installer Twingate Connector med ett-klikks installasjon.
Zero trust network access-kobling som sikrer tilgang til private ressurser uten å eksponere porter eller administrere VPN-er.
Velg en VPS-plan for Twingate Connector
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Twingate Connector
Twingate Connector er den lokale komponenten av Twingates plattform for nettverkstilgang med null tillit (ZTNA). Den kjører på din VPS og etablerer utgående, krypterte tunneler til Twingates skyrelé — ingen innkommende brannmurregler, ingen åpne porter, og ingen VPN-klientkonfigurasjon er nødvendig for teamet ditt.
Selv-hosting av koblingen på en VPS plasserer den nær dine private ressurser, noe som muliggjør identitetsbasert tilgangskontroll på ressursnivå. Kun autentiserte og autoriserte brukere på godkjente enheter kan nå beskyttede tjenester, og erstatter tradisjonell VPN-spredning med tilgangspolicyer per applikasjon.
Viktige funksjoner i Twingate Connector
Ingen åpne innkommende porter
Koblingen bruker kun utgående tilkoblinger, slik at din VPS aldri trenger innkommende brannmurregler som eksponerer nettverksperimeteret ditt.
Identitetsbasert tilgang
Tilgangsbeslutninger håndheves per ressurs og per bruker, som erstatter bred nettverksbasert VPN-tilgang med finkornede retningslinjer.
Enhetstillit
Krev helsesjekker for enheter før tilgang gis, som sikrer at kun administrerte og kompatible enheter kan nå beskyttede ressurser.
Enkel utrulling
Distribuer på få minutter med bare et nettverksnavn og et tilgangstoken — ingen kompleks VPN-serverkonfigurasjon eller PKI-administrasjon.
Hvorfor kjøre Twingate Connector på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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