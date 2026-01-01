FreeCAD er en gratis og åpen kildekode parametrisk 3D CAD-modellerer som brukes av ingeniører, produktdesignere og arkitekter over hele verden. I motsetning til maskebaserte verktøy, arbeider FreeCAD med presis, begrensingsbasert geometri, slik at hver dimensjon kan endres når som helst uten å bygge modellen fra bunnen av. Denne malen kjører FreeCAD i et nettlesertilgjengelig skrivebord via KasmVNC, og gjør enhver internettilkoblet enhet om til en kapabel CAD-arbeidsstasjon.

Selvhosting av FreeCAD på din VPS betyr at ditt ingeniørmiljø – inkludert tilpassede makroer, delebiblioteker og prosjektfiler – alltid er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet uten å måtte administrere programvareinstallasjoner på tvers av flere maskiner. Vedvarende volumlagring holder alt arbeidet ditt intakt under container-oppdateringer og omstarter.