Installer FreeCAD med ett klikk.
Gratis parametrisk 3D CAD-modelleringsverktøy tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser via KasmVNC, uten at lokal installasjon er nødvendig.
Velg en VPS-plan for FreeCAD
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FreeCAD
FreeCAD er en gratis og åpen kildekode parametrisk 3D CAD-modellerer som brukes av ingeniører, produktdesignere og arkitekter over hele verden. I motsetning til maskebaserte verktøy, arbeider FreeCAD med presis, begrensingsbasert geometri, slik at hver dimensjon kan endres når som helst uten å bygge modellen fra bunnen av. Denne malen kjører FreeCAD i et nettlesertilgjengelig skrivebord via KasmVNC, og gjør enhver internettilkoblet enhet om til en kapabel CAD-arbeidsstasjon.
Selvhosting av FreeCAD på din VPS betyr at ditt ingeniørmiljø – inkludert tilpassede makroer, delebiblioteker og prosjektfiler – alltid er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet uten å måtte administrere programvareinstallasjoner på tvers av flere maskiner. Vedvarende volumlagring holder alt arbeidet ditt intakt under container-oppdateringer og omstarter.
Viktige funksjoner i FreeCAD
Nettleserbasert tilgang
Fullt FreeCAD-skrivebord levert via KasmVNC, tilgjengelig fra enhver moderne nettleser uten å installere noe lokalt.
Parametrisk modellering
Begrensningsbasert skisseverktøy og Deldesign-arbeidsbenken lar deg endre hvilken som helst dimensjon når som helst uten å bygge modellen på nytt.
Flerarbeidsbenkmiljø
Dedikerte arbeidsbenker for solid modellering, sammenstillinger, tekniske tegninger, FEM-analyse og mer i én enkelt applikasjon.
Standardformatstøtte
Importer og eksporter STEP-, IGES-, STL-, DXF- og SVG-filer for kompatibilitet med andre CAD-verktøy og produksjonsarbeidsflyter.
Python-skripting
Automatiser repeterende oppgaver, opprett egendefinerte makroer og bygg nye arbeidsbenker ved hjelp av den innebygde Python-skriptmotoren.
Hvorfor kjøre FreeCAD på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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