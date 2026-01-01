Opptil 69 % rabatt for ChronoFrame

Installer ChronoFrame med ett-klikks installasjon.

Selvhostet fotogalleri med automatisk EXIF-analyse, omvendt geokoding og et interaktivt utforskingskart for fotografer.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
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Installer ChronoFrame med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for ChronoFrame

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med ChronoFrame

ChronoFrame er et moderne åpen kildekode-fotogalleri bygget for fotografer som ønsker et vakkert, metadata-bevisst hjem for arbeidet sitt uten å overgi det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en rask bildebehandlingspipeline, analyserer den automatisk EXIF ved opplasting, omvendt-geokoder opptakssteder, genererer ThumbHash-plassholdere for umiddelbar lasting, og støtter Live- og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.

Å kjøre ChronoFrame på din VPS holder originaler i full oppløsning, GPS-koordinater og visningshistorikk under din kontroll — ingen abonnement, ingen grenser per bilde, ingen tredjeparts skanning. Bilder kan lagres på lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte, og det inkluderte utforskingskartet gjør hver tur om til en navigerbar tidslinje over hvor hvert bilde ble tatt.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i ChronoFrame

Interaktivt utforskekart

Hvert geotaggede bilde vises på et interaktivt MapLibre-kart slik at du kan bla gjennom biblioteket ditt etter sted i stedet for å bla gjennom endeløse tidslinjer.

Automatisk EXIF-parsning

Opptakstid, kamerahus, objektiv, brennvidde, blenderåpning og GPS-koordinater hentes ut ved opplasting og indekseres for rask filtrering og søk.

Omvendt geokoding

GPS-koordinater konverteres til menneskelesbare stedsnavn via Nominatim eller Mapbox, slik at hvert bilde merkes med by og land automatisk.

Live- og bevegelsesbilder

Innebygd støtte for iPhone Live Photos og Android Motion Photos bevarer den korte videoen sammen med stillbildet, slik at minnene spilles av slik de ble fanget.

Fleksible lagrings-backends

Lagre originaler på lokal disk, enhver S3-kompatibel objektlagring eller OpenList — bytt bakend uten å endre galleri-URL-en eller miste metadata.

Hvorfor kjøre ChronoFrame på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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