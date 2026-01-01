Installer ChronoFrame med ett-klikks installasjon.
Selvhostet fotogalleri med automatisk EXIF-analyse, omvendt geokoding og et interaktivt utforskingskart for fotografer.
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Hva du kan bygge med ChronoFrame
ChronoFrame er et moderne åpen kildekode-fotogalleri bygget for fotografer som ønsker et vakkert, metadata-bevisst hjem for arbeidet sitt uten å overgi det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en rask bildebehandlingspipeline, analyserer den automatisk EXIF ved opplasting, omvendt-geokoder opptakssteder, genererer ThumbHash-plassholdere for umiddelbar lasting, og støtter Live- og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.
Å kjøre ChronoFrame på din VPS holder originaler i full oppløsning, GPS-koordinater og visningshistorikk under din kontroll — ingen abonnement, ingen grenser per bilde, ingen tredjeparts skanning. Bilder kan lagres på lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte, og det inkluderte utforskingskartet gjør hver tur om til en navigerbar tidslinje over hvor hvert bilde ble tatt.
Viktige funksjoner i ChronoFrame
Interaktivt utforskekart
Hvert geotaggede bilde vises på et interaktivt MapLibre-kart slik at du kan bla gjennom biblioteket ditt etter sted i stedet for å bla gjennom endeløse tidslinjer.
Automatisk EXIF-parsning
Opptakstid, kamerahus, objektiv, brennvidde, blenderåpning og GPS-koordinater hentes ut ved opplasting og indekseres for rask filtrering og søk.
Omvendt geokoding
GPS-koordinater konverteres til menneskelesbare stedsnavn via Nominatim eller Mapbox, slik at hvert bilde merkes med by og land automatisk.
Live- og bevegelsesbilder
Innebygd støtte for iPhone Live Photos og Android Motion Photos bevarer den korte videoen sammen med stillbildet, slik at minnene spilles av slik de ble fanget.
Fleksible lagrings-backends
Lagre originaler på lokal disk, enhver S3-kompatibel objektlagring eller OpenList — bytt bakend uten å endre galleri-URL-en eller miste metadata.
Hvorfor kjøre ChronoFrame på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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