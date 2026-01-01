ChronoFrame er et moderne åpen kildekode-fotogalleri bygget for fotografer som ønsker et vakkert, metadata-bevisst hjem for arbeidet sitt uten å overgi det til en skytjeneste. Bygget på Nuxt 4 med en rask bildebehandlingspipeline, analyserer den automatisk EXIF ved opplasting, omvendt-geokoder opptakssteder, genererer ThumbHash-plassholdere for umiddelbar lasting, og støtter Live- og Motion Photos sammen med JPEG, PNG og HEIC/HEIF.

Å kjøre ChronoFrame på din VPS holder originaler i full oppløsning, GPS-koordinater og visningshistorikk under din kontroll — ingen abonnement, ingen grenser per bilde, ingen tredjeparts skanning. Bilder kan lagres på lokal disk eller en hvilken som helst S3-kompatibel bøtte, og det inkluderte utforskingskartet gjør hver tur om til en navigerbar tidslinje over hvor hvert bilde ble tatt.