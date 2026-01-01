Installer GIMP som en ett-klikks installasjon.
Profesjonell bilderedigerer med åpen kildekode, tilgjengelig fra enhver nettleser via et grensesnitt for fjernskrivebord.
Velg en VPS-plan for GIMP
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) er en gratis rastergrafikkredigerer med åpen kildekode, med et funksjonssett som kan sammenlignes med kommersielle verktøy. Den håndterer fotoretusjering, fargekorrigering, lagbasert komposisjon, digital maling og grafisk design i én enkelt applikasjon. Denne malen kjører GIMP i et nettlesertilgjengelig skrivebord via KasmVNC, slik at hele redigeringsmiljøet ditt er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet uten å installere noe lokalt.
Å hoste GIMP på en VPS betyr at dine egendefinerte pensler, skript og prosjektfiler alltid er tilgjengelige fra hvilken som helst maskin. Dedikerte CPU- og RAM-ressurser håndterer store lerreter og batch-eksportjobber som ville overbelaste en lokal enhet med lav spesifikasjon.
Viktige funksjoner i GIMP
Nettleserbasert tilgang
Få tilgang til et komplett GIMP-arbeidsområde fra hvilken som helst moderne nettleser via KasmVNC — ingen lokal installasjon nødvendig på noen enhet.
Avanserte retusjeringsverktøy
Profesjonell fotoretusjering, fargekorrigering, tonemapping og retusjeringsverktøy for fotografer og designere.
Lagkomponering
Lagbasert redigering med masker, blandingsmoduser og gruppering for komplekse bildekomposisjoner.
Skriptautomatisering
Script-Fu- og Python-Fu-skripting automatiserer repeterende oppgaver og muliggjør satsvis behandling av store bildesett.
Omfattende formatstøtte
Åpne, rediger og eksporter hundrevis av filformater inkludert PSD, TIFF, WebP og RAW uten konverteringsverktøy.
Hvorfor kjøre GIMP på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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