GIMP (GNU Image Manipulation Program) er en gratis rastergrafikkredigerer med åpen kildekode, med et funksjonssett som kan sammenlignes med kommersielle verktøy. Den håndterer fotoretusjering, fargekorrigering, lagbasert komposisjon, digital maling og grafisk design i én enkelt applikasjon. Denne malen kjører GIMP i et nettlesertilgjengelig skrivebord via KasmVNC, slik at hele redigeringsmiljøet ditt er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet uten å installere noe lokalt.

Å hoste GIMP på en VPS betyr at dine egendefinerte pensler, skript og prosjektfiler alltid er tilgjengelige fra hvilken som helst maskin. Dedikerte CPU- og RAM-ressurser håndterer store lerreter og batch-eksportjobber som ville overbelaste en lokal enhet med lav spesifikasjon.