GlitchTip er en plattform for feilsporing og ytelsesovervåking med åpen kildekode som fungerer som en direkte erstatning for Sentry. Hver offisielle Sentry SDK – for JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil og mer – fungerer uendret, bare ved å peke den mot din GlitchTip DSN. Plattformen fanger opp uhåndterte unntak, brødsmulekontekst, kildekart og utgivelsessporing med den samme arbeidsflyten og UI-mønstrene utviklere allerede kjenner fra Sentry.

Selv-hosting av GlitchTip på din VPS gir deg all feilsporings-arbeidsflyten du ville fått fra Sentry SaaS – men til en brøkdel av ressursforbruket og uten kvote per hendelse. Den enkeltbeholder-alt-i-ett-modusen håndterer inntak, nettgrensesnitt og bakgrunnsbehandling uten separate arbeidstjenester.