Installer GlitchTip med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for feilsporing og ytelsesovervåking, fullt kompatibel med Sentry SDK-er — et lettvektig, selvhostet alternativ.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GlitchTip
GlitchTip er en plattform for feilsporing og ytelsesovervåking med åpen kildekode som fungerer som en direkte erstatning for Sentry. Hver offisielle Sentry SDK – for JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil og mer – fungerer uendret, bare ved å peke den mot din GlitchTip DSN. Plattformen fanger opp uhåndterte unntak, brødsmulekontekst, kildekart og utgivelsessporing med den samme arbeidsflyten og UI-mønstrene utviklere allerede kjenner fra Sentry.
Selv-hosting av GlitchTip på din VPS gir deg all feilsporings-arbeidsflyten du ville fått fra Sentry SaaS – men til en brøkdel av ressursforbruket og uten kvote per hendelse. Den enkeltbeholder-alt-i-ett-modusen håndterer inntak, nettgrensesnitt og bakgrunnsbehandling uten separate arbeidstjenester.
Viktige funksjoner i GlitchTip
Sentry-kompatibel API
Drop-in-erstatning for Sentry — hver offisielle Sentry SDK fungerer uendret ved å peke den mot din GlitchTip DSN, ingen kodeomskriving nødvendig.
Feilfangst og gruppering
Smart gruppering av lignende unntak basert på fingeravtrykk for stakkspor kutter gjennom duplikatstøy og viser hvert unike problem én gang med full hendelseshistorikk.
Source maps og utgivelser
Last opp JavaScript kildekart for produksjonsbygg og tagg utgivelser slik at stakksporinger løses til originale kildelinjer og regresjonssporing fungerer ut av boksen.
Ytelse og oppetid
Valgfri overvåking av transaksjonsytelse og oppetidskontroller kompletterer feilsporing med responstidsprofiler og eksterne helsekontroller.
Send ut varsler
Slack, Discord, Microsoft Teams, generisk webhook og e-postvarsler utløses ved første forekomst, regresjon og terskelbrudd for hvert prosjekt.
Team- og prosjektavgrensing
Organiser feil etter prosjekt og team med rollebaserte tillatelser per bruker, slik at frontend-, backend- og mobilgrupper kun ser sine egne feilstrømmer.
Hvorfor kjøre GlitchTip på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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