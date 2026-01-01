Installer SmokePing med ett-klikks installasjon.
En langvarig overvåker for ventetid og pakketap som visualiserer nettverksjitter og tilgjengelighet som røykfylte RRD-grafer.
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Hva du kan bygge med SmokePing
SmokePing er en langvarig latensmonitor som sonderer mål med jevne mellomrom og gjengir resultatene som røykfylte RRD-grafer, hvor fargebåndet rundt medianen visualiserer jitter og pakketap med et øyekast. Bygget av Tobias Oetiker (forfatteren av MRTG og RRDtool), har det vært de facto-verktøyet for nettverkstilgjengelighet for internettleverandører, hostingtilbydere og hjemmelaboratorier i over tjue år.
Selv-hosting av SmokePing på din egen VPS gir deg et permanent utsiktspunkt for å måle hvordan en fast lokasjon ser resten av internett — nyttig for å diagnostisere internettleverandørproblemer, sammenligne transittilbydere, overvåke SLA-overholdelse for eksterne nettsteder, og føre en langsiktig oversikt over hvor tilgjengelige tjenestene dine er. Implementeringen leveres med vedvarende volumer for både konfigurasjonen og den historiske RRD-databasen.
Viktige funksjoner i SmokePing
Disige RRD-grafer
Plott median forsinkelse med et farget bånd som viser varians og pakketap i ett bilde, noe som gjør jitter og brownouts umiddelbart synlige.
Flere sondetyper
Kombiner ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing og Curl-sonder i én instans for å overvåke nettverksbaner og applikasjonstilgjengelighet sammen.
Hierarkiske mål
Grupper mål i trestrukturerte seksjoner slik at dashbordene forblir lesbare når du overvåker mange verter på tvers av regioner, nettsteder eller leverandører.
Terskelvarsler
Utløs e-post- eller skriptbaserte varsler når et mål overskrider konfigurerbare terskelverdier for tap eller forsinkelse over en lengre periode.
Master / slave-prober
Kjør flere SmokePing-noder som slaver på eksterne steder og aggreger resultatene deres i master-brukergrensesnittet for overvåking fra flere steder.
Langsiktig oppbevaring
Round-robin RRD-databaser opprettholder daglige, ukentlige, månedlige og årlige visninger med konstant diskbruk, ideelt for å oppdage langvarige degraderinger.
Hvorfor kjøre SmokePing på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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