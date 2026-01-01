Opptil 69 % rabatt for SmokePing

Installer SmokePing med ett-klikks installasjon.

En langvarig overvåker for ventetid og pakketap som visualiserer nettverksjitter og tilgjengelighet som røykfylte RRD-grafer.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer SmokePing med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for SmokePing

68% rabatt
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kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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16 TB båndbredde
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kr264,99/mnd
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med SmokePing

SmokePing er en langvarig latensmonitor som sonderer mål med jevne mellomrom og gjengir resultatene som røykfylte RRD-grafer, hvor fargebåndet rundt medianen visualiserer jitter og pakketap med et øyekast. Bygget av Tobias Oetiker (forfatteren av MRTG og RRDtool), har det vært de facto-verktøyet for nettverkstilgjengelighet for internettleverandører, hostingtilbydere og hjemmelaboratorier i over tjue år.

Selv-hosting av SmokePing på din egen VPS gir deg et permanent utsiktspunkt for å måle hvordan en fast lokasjon ser resten av internett — nyttig for å diagnostisere internettleverandørproblemer, sammenligne transittilbydere, overvåke SLA-overholdelse for eksterne nettsteder, og føre en langsiktig oversikt over hvor tilgjengelige tjenestene dine er. Implementeringen leveres med vedvarende volumer for både konfigurasjonen og den historiske RRD-databasen.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i SmokePing

Disige RRD-grafer

Plott median forsinkelse med et farget bånd som viser varians og pakketap i ett bilde, noe som gjør jitter og brownouts umiddelbart synlige.

Flere sondetyper

Kombiner ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing og Curl-sonder i én instans for å overvåke nettverksbaner og applikasjonstilgjengelighet sammen.

Hierarkiske mål

Grupper mål i trestrukturerte seksjoner slik at dashbordene forblir lesbare når du overvåker mange verter på tvers av regioner, nettsteder eller leverandører.

Terskelvarsler

Utløs e-post- eller skriptbaserte varsler når et mål overskrider konfigurerbare terskelverdier for tap eller forsinkelse over en lengre periode.

Master / slave-prober

Kjør flere SmokePing-noder som slaver på eksterne steder og aggreger resultatene deres i master-brukergrensesnittet for overvåking fra flere steder.

Langsiktig oppbevaring

Round-robin RRD-databaser opprettholder daglige, ukentlige, månedlige og årlige visninger med konstant diskbruk, ideelt for å oppdage langvarige degraderinger.

Hvorfor kjøre SmokePing på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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