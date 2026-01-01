SmokePing er en langvarig latensmonitor som sonderer mål med jevne mellomrom og gjengir resultatene som røykfylte RRD-grafer, hvor fargebåndet rundt medianen visualiserer jitter og pakketap med et øyekast. Bygget av Tobias Oetiker (forfatteren av MRTG og RRDtool), har det vært de facto-verktøyet for nettverkstilgjengelighet for internettleverandører, hostingtilbydere og hjemmelaboratorier i over tjue år.

Selv-hosting av SmokePing på din egen VPS gir deg et permanent utsiktspunkt for å måle hvordan en fast lokasjon ser resten av internett — nyttig for å diagnostisere internettleverandørproblemer, sammenligne transittilbydere, overvåke SLA-overholdelse for eksterne nettsteder, og føre en langsiktig oversikt over hvor tilgjengelige tjenestene dine er. Implementeringen leveres med vedvarende volumer for både konfigurasjonen og den historiske RRD-databasen.