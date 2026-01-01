Installer Gonic med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet musikkstrømmingsserver med full Subsonic API-kompatibilitet for enhver Subsonic-klient.
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Hva du kan bygge med Gonic
Gonic er en gratis og åpen kildekode Subsonic-server skrevet i Go. Den gir deg en personlig musikkstrømmetjeneste som fungerer med dusinvis av populære Subsonic-kompatible klienter – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry og flere – slik at du kan lytte til ditt eget bibliotek fra hvilken som helst enhet.
Gonic er bygget for effektivitet og håndterer biblioteker med titusenvis av spor uten å kreve en dedikert databaseserver. Den støtter lydtranskoding i sanntid, podkastadministrasjon, scrobbling til Last.fm og ListenBrainz, og flerbrukertilgang med brukerbaserte preferanser. Den kjører komfortabelt på maskinvare med lavt strømforbruk, som en Raspberry Pi.
Viktige funksjoner i Gonic
Subsonic API-kompatibel
Fungerer rett ut av esken med alle store Subsonic- og OpenSubsonic-klienter, noe som gir deg et bredt utvalg av mobil- og skrivebordsapper.
Direkte transkoding
Konverterer lyd til et hvilket som helst støttet format i sanntid, slik at klienter kan be om bithastigheten og kodeken som passer deres tilkobling.
Scrobbling-støtte
Skrobbler automatisk avspillinger til Last.fm og ListenBrainz slik at lyttehistorikken din forblir nøyaktig på tvers av alle klienter.
Podcastadministrasjon
Abonner på podkastfeeder og administrer nedlastinger av episoder direkte fra serveren og hold all lyd på ett sted.
Flerbrukertilgang
Opprett separate kontoer med individuelle transkodingsprofiler og tilgangskontroller for deling i husholdningen eller teamet.
Hvorfor kjøre Gonic på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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