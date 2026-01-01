Gonic er en gratis og åpen kildekode Subsonic-server skrevet i Go. Den gir deg en personlig musikkstrømmetjeneste som fungerer med dusinvis av populære Subsonic-kompatible klienter – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry og flere – slik at du kan lytte til ditt eget bibliotek fra hvilken som helst enhet.

Gonic er bygget for effektivitet og håndterer biblioteker med titusenvis av spor uten å kreve en dedikert databaseserver. Den støtter lydtranskoding i sanntid, podkastadministrasjon, scrobbling til Last.fm og ListenBrainz, og flerbrukertilgang med brukerbaserte preferanser. Den kjører komfortabelt på maskinvare med lavt strømforbruk, som en Raspberry Pi.