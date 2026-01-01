HumHub er en åpen kildekode-plattform for sosiale nettverk i bedrifter som gjør det mulig for organisasjoner å bygge private, selvhostede intranett-fellesskap. Den kombinerer den velkjente følelsen av sosiale nettverk — aktivitetsstrømmer, rom (gruppekanaler), direktemeldinger, brukerprofiler og varsler — med kontroll- og personvernkravene til en intern teamplattform. I motsetning til hostede alternativer som Slack eller Microsoft Teams, kjører HumHub utelukkende på din egen infrastruktur uten kostnader per bruker eller data som forlater serverne dine.

Bygget på en modulær arkitektur, tilbyr HumHub en markedsplass med over 100 gratis og premium moduler som dekker wikier, kalendere, oppgavebehandling, avstemninger, fildeling og LDAP/Active Directory-autentisering — noe som gjør den tilpasningsdyktig til de spesifikke samarbeidsbehovene til ethvert team eller organisasjon.