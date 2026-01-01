Installer HumHub med ett klikk.
Sosialt nettverk for bedrifter med åpen kildekode og intranettplattform for å bygge private teamfellesskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HumHub
HumHub er en åpen kildekode-plattform for sosiale nettverk i bedrifter som gjør det mulig for organisasjoner å bygge private, selvhostede intranett-fellesskap. Den kombinerer den velkjente følelsen av sosiale nettverk — aktivitetsstrømmer, rom (gruppekanaler), direktemeldinger, brukerprofiler og varsler — med kontroll- og personvernkravene til en intern teamplattform. I motsetning til hostede alternativer som Slack eller Microsoft Teams, kjører HumHub utelukkende på din egen infrastruktur uten kostnader per bruker eller data som forlater serverne dine.
Bygget på en modulær arkitektur, tilbyr HumHub en markedsplass med over 100 gratis og premium moduler som dekker wikier, kalendere, oppgavebehandling, avstemninger, fildeling og LDAP/Active Directory-autentisering — noe som gjør den tilpasningsdyktig til de spesifikke samarbeidsbehovene til ethvert team eller organisasjon.
Viktige funksjoner i HumHub
Rom og kanaler
Organiser fellesskap i dedikerte områder, hver med sin egen aktivitetsstrøm, medlemmer, filer og moduler, for team, avdelinger eller prosjekter.
100+ gratis moduler
Utvid funksjonaliteten med markedsplassmoduler som dekker wikier, kalendere, avstemninger, oppgavetavler, fildeling og videosamtaler — de fleste er gratis.
LDAP og SSO
Autentiser brukere via LDAP, Active Directory, SAML eller sosiale pålogginger, og sentraliser identitetsadministrasjon med din eksisterende kataloginfrastruktur.
REST API-tilgang
Full REST API lar deg integrere HumHub med eksterne applikasjoner, automatisere brukerklargjøring og bygge tilpassede arbeidsflyter på plattformen.
Tilpassede temaer
Bruk tilpassede temaer og merkevarebygging for å matche organisasjonens visuelle identitet, inkludert logoer, farger og CSS-overstyringer uten å endre kjernefiler.
Hvorfor kjøre HumHub på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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