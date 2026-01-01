Installer Teable med ett klikk.
Åpen kildekode-database uten kode med et regnearkgrensesnitt drevet av PostgreSQL og sanntidssamarbeid.
Velg en VPS-plan for Teable
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Teable
Teable er et raskt, åpen kildekode-alternativ til Airtable som kombinerer et kjent regnearkgrensesnitt med den fulle kraften til en PostgreSQL-database. Den støtter rike felttyper, flere visningsmoduser, sanntidssamarbeid og radnivåfiltrering — alt støttet av en database du har full kontroll over.
Selvhosting av Teable på en VPS betyr at bedriftsdataene dine ligger i din egen PostgreSQL-instans uten radbegrensninger, ingen per-bruker-avgifter og ingen leverandørlåsning. Team kan bygge interne verktøy, prosjektsporere og CRM-lignende databaser uten å skrive kode.
Viktige funksjoner i Teable
PostgreSQL backend
Alle data lagres i en standard PostgreSQL-database du eier, uten proprietært format eller leverandørlåsing.
Flere visningstyper
Bytt mellom rutenett-, galleri-, kanban-, kalender- og skjema-visninger for å arbeide med data i det formatet som passer for hver arbeidsflyt.
Sanntids samarbeid
Flere teammedlemmer kan redigere tabeller samtidig med live-oppdateringer og ingen konflikter.
Ingen radgrenser
I motsetning til SaaS-alternativer, pålegger selvhostet Teable ingen kunstige begrensninger på rader, tabeller eller arbeidsområdestørrelse.
API-tilgang
Et RESTful API lar deg integrere Teable-data med eksterne verktøy, automatiseringsplattformer og tilpassede applikasjoner.
Hvorfor kjøre Teable på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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