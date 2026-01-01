Teable er et raskt, åpen kildekode-alternativ til Airtable som kombinerer et kjent regnearkgrensesnitt med den fulle kraften til en PostgreSQL-database. Den støtter rike felttyper, flere visningsmoduser, sanntidssamarbeid og radnivåfiltrering — alt støttet av en database du har full kontroll over.

Selvhosting av Teable på en VPS betyr at bedriftsdataene dine ligger i din egen PostgreSQL-instans uten radbegrensninger, ingen per-bruker-avgifter og ingen leverandørlåsning. Team kan bygge interne verktøy, prosjektsporere og CRM-lignende databaser uten å skrive kode.