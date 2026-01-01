Installer WriteFreely med ett-klikk installasjon.
Minimalistisk bloggplattform med åpen kildekode, bygget rundt Markdown, distraksjonsfri skriving og ActivityPub-føderasjon.
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Hva du kan bygge med WriteFreely
WriteFreely er en ren, minimalistisk publiseringsplattform designet rundt skriveprosessen. Innlegg skrives i enkel Markdown, redigeringsprogrammet holder seg unna, og den offentlige leseopplevelsen fjerner kommentarer, annonser og sporere – og etterlater bare ordene. Innebygd ActivityPub-støtte lar følgere i Fediverse abonnere på bloggen din direkte fra Mastodon og andre fødererte tjenester.
Selvhosting av WriteFreely på din VPS holder skrivingen din under ditt eget domene, fri fra algoritmiske strømmer og plattformnedleggelser. Den lette Go-binærfilen bruker minimale ressurser, lagrer alt i en enkelt SQLite-database, og gir deg full kontroll over eksport, temaer og føderasjonsinnstillinger.
Viktige funksjoner i WriteFreely
Markdown-først redigeringsprogram
Skriv i ren Markdown med en distraksjonsfri redigeringsprogram som automatisk lagrer utkast og holder seg unna mens du fokuserer på ordene.
ActivityPub-føderasjon
Følgere på Mastodon og andre Fediverse-tjenester kan abonnere på bloggen din direkte, og nå lesere uten at algoritmiske strømmer står i veien.
Ryddig leseopplevelse
Offentlige innlegg vises med et typografisk, annonsefritt oppsett og ingen sporing — leserne ser teksten din slik du skrev den.
Tilpassede temaer og CSS
Velg fra innebygde temaer eller legg inn tilpasset CSS for å gi bloggen din et eget preg uten å endre maler eller bygge om binærfilen.
Utkast og planlegging
Lagre private utkast på ubestemt tid, deretter planlegge eller publisere innlegg når du er klar — ingen tredjeparts CMS-plugins er nødvendig.
Lett og bærbar
Én Go-binær støttet av SQLite betyr at hele bloggen din får plass i et lite volum og migreres mellom verter med én filkopi.
Hvorfor kjøre WriteFreely på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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