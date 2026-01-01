Fleet er en plattform for enhetsadministrasjon med åpen kildekode, bygget på osquery, som gir sikkerhets- og IT-team sanntids SQL-lignende tilgang til hvert registrerte endepunkt. I motsetning til tradisjonelle MDM- eller agentbaserte verktøy kan Fleet svare på spørsmål om enhetens tilstand — installert programvare, kjørende prosesser, åpne nettverkstilkoblinger, påloggede brukere — øyeblikkelig fra et web-dashbord eller API, i stedet for å vente på planlagte innsamlingsvinduer.

Selv-hosting av Fleet på din egen VPS holder all endepunkt-telemetri på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per enhet og ingen data sendt til ekstern SaaS. En enkelt Fleet-instans kan administrere hundrevis til tusenvis av enheter på tvers av macOS, Windows, Linux og ChromeOS fra ett enhetlig grensesnitt.