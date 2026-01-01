Installer Fleet med ett-klikks installasjon.
Plattform for enhetsadministrasjon med åpen kildekode for spørring, overvåking og sikring av endepunkter på tvers av macOS, Windows, Linux og ChromeOS.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fleet
Fleet er en plattform for enhetsadministrasjon med åpen kildekode, bygget på osquery, som gir sikkerhets- og IT-team sanntids SQL-lignende tilgang til hvert registrerte endepunkt. I motsetning til tradisjonelle MDM- eller agentbaserte verktøy kan Fleet svare på spørsmål om enhetens tilstand — installert programvare, kjørende prosesser, åpne nettverkstilkoblinger, påloggede brukere — øyeblikkelig fra et web-dashbord eller API, i stedet for å vente på planlagte innsamlingsvinduer.
Selv-hosting av Fleet på din egen VPS holder all endepunkt-telemetri på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per enhet og ingen data sendt til ekstern SaaS. En enkelt Fleet-instans kan administrere hundrevis til tusenvis av enheter på tvers av macOS, Windows, Linux og ChromeOS fra ett enhetlig grensesnitt.
Viktige funksjoner i Fleet
Direkte endepunktspørringer
Kjør SQL-spørringer mot enhver registrert enhet i sanntid for å svare på sikkerhets- og IT-spørsmål uten å vente på planlagte skanninger.
Sårbarhetsadministrasjon
Fleet matcher kontinuerlig installerte programvareversjoner mot CVE-databaser og avdekker sårbare pakker på tvers av alle registrerte enheter.
Kryssplattform-MDM
Registrer og administrer macOS- og Windows-enheter via native MDM-profiler uten å distribuere en separat MDM-server.
Håndhevelse av retningslinjer
Definer den forventede enhetstilstanden som retningslinjer og spor hvilke endepunkter som overholder og hvilke som trenger utbedring fra et sentralt dashbord.
GitOps-konfigurasjon
Administrer spørringer, retningslinjer og agentkonfigurasjoner som kode i Git, slik at endringer er versjonskontrollerte og kan revideres.
REST API og CLI
Automatiser registrering, spørringsplanlegging og rapportering via et fullt REST API eller kommandolinjeverktøyet fleetctl.
Hvorfor kjøre Fleet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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