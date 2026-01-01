Installer Bluesky Ozone med ett klikk.
Selvhostet modererings- og merketjeneste for Bluesky-nettverket og andre AT-protokollapplikasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bluesky Ozone
Bluesky Ozone er den offisielle moderasjons- og merkingstjenesten for AT-protokollen, det åpne nettverket som driver Bluesky. Den kombinerer et Next.js web-grensesnitt med en backend-tjeneste som lar moderatorer triagere rapporter, fjerne eller suspendere innhold og kontoer, bruke etiketter og publisere disse etikettene tilbake til nettverket via WebSockets.
Å kjøre din egen Ozone-instans gjør deg til en stablebar etiketterer som Bluesky-brukere kan abonnere på, noe som gir fellesskap, utgivere og forskere en måte å forme hva de og deres medlemmer ser, uten å være avhengig av en enkelt moderasjonsleverandør. Selv-hosting holder rapporter, etiketthistorikk og policybeslutninger på infrastruktur du kontrollerer.
Viktige funksjoner i Bluesky Ozone
Stabelbar merking
Publiser etiketter som Bluesky-brukere kan velge å ta i bruk, og legg dine modereringsvisninger oppå standard nettverkspolicyer.
Rapportprioritering
Vurdere, eskalere og iverksette innkommende modereringsrapporter fra ett enkelt grensesnitt designet for modereringsteam.
Fjerninger og utestengelser
Gjennomfør fjerninger, steng kontoer og omgjør avgjørelser med fullstendig revisjonslogg knyttet til moderatorens identitet.
E-postmaler
Send malbaserte e-poster for moderering til berørte brukere direkte fra dashbordet for konsekvent kommunikasjon.
Tilpassede etikettregler
Opprett og endre ditt eget etikettvokabular for å passe nisjesamfunn, språk eller innholdspolicyer.
Hvorfor kjøre Bluesky Ozone på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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