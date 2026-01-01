Bluesky Ozone er den offisielle moderasjons- og merkingstjenesten for AT-protokollen, det åpne nettverket som driver Bluesky. Den kombinerer et Next.js web-grensesnitt med en backend-tjeneste som lar moderatorer triagere rapporter, fjerne eller suspendere innhold og kontoer, bruke etiketter og publisere disse etikettene tilbake til nettverket via WebSockets.

Å kjøre din egen Ozone-instans gjør deg til en stablebar etiketterer som Bluesky-brukere kan abonnere på, noe som gir fellesskap, utgivere og forskere en måte å forme hva de og deres medlemmer ser, uten å være avhengig av en enkelt moderasjonsleverandør. Selv-hosting holder rapporter, etiketthistorikk og policybeslutninger på infrastruktur du kontrollerer.