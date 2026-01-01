Installer Drupal med ett klikk.
Bedriftsklar åpen kildekode CMS som driver millioner av nettsteder over hele verden, fra personlige blogger til store offentlige portaler.
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Hva du kan bygge med Drupal
Drupal er et modent, bedriftsklart innholdsstyringssystem som er betrodd av regjeringer, universiteter, medieselskaper og Fortune 500-organisasjoner over hele verden. Dens modulære arkitektur og omfattende økosystem med over 50 000 bidratte moduler lar team bygge alt fra et enkelt redaksjonelt nettsted til en kompleks digital plattform med flere nettsteder uten å røre en linje med tilpasset kode.
Drupals hodeløse CMS-funksjonalitet, robuste API-lag og granulære tillatelsessystem gjør det til en sterk løsning for organisasjoner som trenger å administrere innhold på tvers av flere kanaler – web, mobil og utover – samtidig som strenge redaksjonelle arbeidsflyter og samsvarskrav opprettholdes. Denne implementeringen kobler Drupal med en PostgreSQL-backend for produksjonsklar pålitelighet og ytelse.
Viktige funksjoner i Drupal
Fleksibel innholdsmodellering
Definer egendefinerte innholdstyper og felt for å matche din redaksjonelle arbeidsflyt nøyaktig, uten å være begrenset av en fast datastruktur.
Headless CMS og REST API
Tilgjengeliggjør innhold via et RESTful eller JSON:API-grensesnitt slik at front-end-team kan bygge tilpassede opplevelser i ethvert rammeverk.
Finkornede roller og tillatelser
Kontroller nøyaktig hva hver brukerrolle kan opprette, redigere, publisere eller slette i hele nettstedshierarkiet.
Flerspråklig støtte
Innebygd oversettelse og språkadministrasjon lar deg publisere innhold på dusinvis av språk fra én enkelt installasjon.
Omfattende moduløkosystem
Over 50 000 bidratte moduler utvider Drupal med e-handel, SEO, mediehåndtering og integrasjoner med tredjepartstjenester.
Hvorfor kjøre Drupal på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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