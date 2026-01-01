Drupal er et modent, bedriftsklart innholdsstyringssystem som er betrodd av regjeringer, universiteter, medieselskaper og Fortune 500-organisasjoner over hele verden. Dens modulære arkitektur og omfattende økosystem med over 50 000 bidratte moduler lar team bygge alt fra et enkelt redaksjonelt nettsted til en kompleks digital plattform med flere nettsteder uten å røre en linje med tilpasset kode.

Drupals hodeløse CMS-funksjonalitet, robuste API-lag og granulære tillatelsessystem gjør det til en sterk løsning for organisasjoner som trenger å administrere innhold på tvers av flere kanaler – web, mobil og utover – samtidig som strenge redaksjonelle arbeidsflyter og samsvarskrav opprettholdes. Denne implementeringen kobler Drupal med en PostgreSQL-backend for produksjonsklar pålitelighet og ytelse.