Installer Quickwit med ett klikk.
Skybasert søkemotor for observerbarhet — et åpen kildekode-alternativ til Datadog, Elasticsearch, Loki og Tempo.
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Hva du kan bygge med Quickwit
Quickwit er en distribuert søkemotor med åpen kildekode, skrevet i Rust og spesialbygd for loggadministrasjon, distribuert sporing og observerbarhetsarbeidsmengder i enhver skala. Den frikobler beregning fra lagring, og indekserer data direkte til objektlagring slik at team kan holde måneder eller år med telemetri online for en brøkdel av kostnaden sammenlignet med tradisjonelle loggstabler.
Selvhosting av Quickwit på din egen VPS gir deg full kontroll over observerbarhetspipelinen din, native OpenTelemetry- og Jaeger-kompatibilitet, og en Grafana-datakilde — uten pris per vert, retensjonsgrenser eller leverandørlåsning knyttet til SaaS-observerbarhetsplattformer.
Viktige funksjoner i Quickwit
OpenTelemetry-opprinnelig
Innta logger og spor direkte over OTLP gRPC og HTTP uten sidevogner eller skjematilordning, og spør deretter i løpet av sekunder.
Jaeger-kompatibel
Drop-in Jaeger gRPC API lar eksisterende Jaeger UI og klienter spørre Quickwit-støttede spor uten applikasjonsendringer.
Lynraskt søk
Tantivy-drevet indeksering leverer fulltekst- og strukturerte spørringer over terabyte med logger og spans med responser med lav latens.
Objektlagring backend
Indekserer data direkte til S3-kompatibel lagring slik at oppbevaring er billig og elastisk — behold måneder med telemetri uten dyre SSD-er.
Grafana datakilde
Offisiell Grafana-plugin gjør Quickwit til en førsteklasses kilde for logger og spor ved siden av Prometheus- og Loki-dashbord.
Skjemaløst inntak
Dynamisk kartlegging lar deg innta semi-strukturert JSON uten å definere et skjema på forhånd, med valgfrie strenge skjemaer når du trenger dem.
Hvorfor kjøre Quickwit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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