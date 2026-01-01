Quickwit er en distribuert søkemotor med åpen kildekode, skrevet i Rust og spesialbygd for loggadministrasjon, distribuert sporing og observerbarhetsarbeidsmengder i enhver skala. Den frikobler beregning fra lagring, og indekserer data direkte til objektlagring slik at team kan holde måneder eller år med telemetri online for en brøkdel av kostnaden sammenlignet med tradisjonelle loggstabler.

Selvhosting av Quickwit på din egen VPS gir deg full kontroll over observerbarhetspipelinen din, native OpenTelemetry- og Jaeger-kompatibilitet, og en Grafana-datakilde — uten pris per vert, retensjonsgrenser eller leverandørlåsning knyttet til SaaS-observerbarhetsplattformer.