pgAdmin er den mest populære og funksjonsrike åpen kildekode-administrasjons- og utviklingsplattformen for PostgreSQL, vedlikeholdt av PostgreSQL-fellesskapet. Nettutgaven (pgAdmin 4) tilbyr et polert nettleserbasert grensesnitt for å administrere én eller flere Postgres-servere – skjema-design, spørringsutvikling med autofullføring og forklarende planer, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, rolle- og tilgangsstyring, replikeringsmonitorering og fulltekstsøk på tvers av databaseobjekter.

Selv-hosting av pgAdmin på din VPS gir DBA-er og utviklere en sentralisert Postgres-administrasjonskonsoll tilgjengelig fra hvor som helst med en nettleser, uten å installere en skrivebordsapplikasjon. Koble pgAdmin til enhver tilgjengelig Postgres-instans – lokale containere, skybasert RDS eller Cloud SQL, eller eksterne Postgres-servere – og administrer dem alle fra ett enkelt webgrensesnitt.