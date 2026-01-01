Installer pgAdmin med ett-klikks installasjon.
Plattform for administrasjon og utvikling med åpen kildekode for PostgreSQL — det mest populære grafiske administrasjonsverktøyet for Postgres-databaser.
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Hva du kan bygge med pgAdmin
pgAdmin er den mest populære og funksjonsrike åpen kildekode-administrasjons- og utviklingsplattformen for PostgreSQL, vedlikeholdt av PostgreSQL-fellesskapet. Nettutgaven (pgAdmin 4) tilbyr et polert nettleserbasert grensesnitt for å administrere én eller flere Postgres-servere – skjema-design, spørringsutvikling med autofullføring og forklarende planer, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, rolle- og tilgangsstyring, replikeringsmonitorering og fulltekstsøk på tvers av databaseobjekter.
Selv-hosting av pgAdmin på din VPS gir DBA-er og utviklere en sentralisert Postgres-administrasjonskonsoll tilgjengelig fra hvor som helst med en nettleser, uten å installere en skrivebordsapplikasjon. Koble pgAdmin til enhver tilgjengelig Postgres-instans – lokale containere, skybasert RDS eller Cloud SQL, eller eksterne Postgres-servere – og administrer dem alle fra ett enkelt webgrensesnitt.
Viktige funksjoner i pgAdmin
Fler-server-administrasjon
Koble til og administrer et hvilket som helst antall PostgreSQL-servere fra ett enkelt webgrensesnitt, organisert i servergrupper med tagget metadata.
Spørreverktøy med autofullføring
Fullverdig SQL-redigeringsprogram med syntaksutheving, autofullføring av tabell- og kolonnenavn, spørringshistorikk og grafisk visualisering av EXPLAIN-planer.
Skjemadesigner
Bla gjennom og rediger databaser, skjemaer, tabeller, visninger, funksjoner, sekvenser og indekser via en tre-navigator med klikk-for-å-redigere-dialogbokser.
ERD-diagrammer
Generer interaktive entitet-relasjonsdiagrammer fra eksisterende skjemaer, eller design nye skjemaer visuelt før du bruker endringer på databasen.
Sikkerhetskopi og gjenoppretting
Kjør pg_dump- og pg_restore-operasjoner direkte fra brukergrensesnittet med formatvalg, komprimeringsnivåer og valg per tabell.
Rolle- og tilgangsadministrasjon
Opprett roller visuelt, administrer gruppemedlemskap og gi eller tilbakekalle tillatelser på objektnivå på tvers av databaser og skjemaer.
Hvorfor kjøre pgAdmin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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