Kaneo er en selvhostet prosjektstyringsapplikasjon som fokuserer på å tilby det team trenger uten unødvendig kompleksitet. Den organiserer arbeid gjennom prosjekter, oppgaver og kanban-tavler, med sanntidssamarbeid via WebSocket-tilkoblinger slik at teammedlemmer ser oppdateringer uten å måtte laste inn siden på nytt.

I motsetning til prosjektstyringsverktøy for bedrifter som legger til lag med sjelden brukte funksjoner, er Kaneo bygget rundt et minimalistisk grensesnitt. Den integreres med GitHub-repositorier for å koble kodeendringer til prosjektoppgaver, og støtter GitHub OAuth slik at team kan autentisere seg med eksisterende utviklerkontoer. Alle prosjektdata lagres i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.