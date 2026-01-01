Installer Kaneo med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekodebasert prosjektstyringsverktøy laget for enkelhet, med kanban-tavler, oppgavesporing og GitHub-integrasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kaneo
Kaneo er en selvhostet prosjektstyringsapplikasjon som fokuserer på å tilby det team trenger uten unødvendig kompleksitet. Den organiserer arbeid gjennom prosjekter, oppgaver og kanban-tavler, med sanntidssamarbeid via WebSocket-tilkoblinger slik at teammedlemmer ser oppdateringer uten å måtte laste inn siden på nytt.
I motsetning til prosjektstyringsverktøy for bedrifter som legger til lag med sjelden brukte funksjoner, er Kaneo bygget rundt et minimalistisk grensesnitt. Den integreres med GitHub-repositorier for å koble kodeendringer til prosjektoppgaver, og støtter GitHub OAuth slik at team kan autentisere seg med eksisterende utviklerkontoer. Alle prosjektdata lagres i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Kaneo
Kanban-oppgavetavler
Visualiser prosjektarbeid som flyttbare oppgavekort på tvers av arbeidsflytkolonner, som gir hele teamet en felles oversikt over hva som er under arbeid og hva som er ferdig.
GitHub-integrasjon
Koble GitHub-repositorier til prosjekter og synkroniser kodeaktivitet direkte inn i prosjektets tidslinje uten å bytte mellom verktøy.
Sanntidssamarbeid
WebSocket-tilkoblinger sender tavleoppdateringer til alle aktive teammedlemmer øyeblikkelig, slik at tavlen alltid gjenspeiler den nåværende tilstanden uten manuelle oppdateringer.
GitHub OAuth Logg inn
Teammedlemmer logger på med sine eksisterende GitHub-kontoer og fjerner behovet for å administrere et eget sett med påloggingsdetaljer for prosjektverktøyet.
Minimalt design
Kaneo leverer kun funksjonene team faktisk bruker — prosjekter, oppgaver og tavler — uten konfigurasjonskostnadene til bedriftsklassealternativer.
Hvorfor kjøre Kaneo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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