Installer Apache Tika med ett klikk.
Åpen kildekode-verktøysett for innholdsanalyse som oppdager og trekker ut metadata og tekst fra over tusen filtyper.
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Hva du kan bygge med Apache Tika
Apache Tika er et rammeverk for innholdsdeteksjon og -analyse som eksponerer et enkelt REST API for å trekke ut tekst, metadata og struktur fra mer enn tusen filformater, inkludert PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, bilder, lyd, video og arkivfiler. I stedet for å integrere dusinvis av parserbiblioteker per format, sender applikasjoner rådata til Tika Server og mottar normalisert utdata.
Selvhosting av Tika Server på din egen VPS holder dokumentinnholdet på infrastruktur du kontrollerer — viktig for konfidensielle kontrakter, interne registre og regulerte data — samtidig som det fjerner dokumentavgifter og hastighetsbegrensninger som belastes av hostede uttrekks-API-er. Hele bildet leveres med Tesseract OCR og GDAL, slik at skannede PDF-er og bildefiler er søkbare ut av boksen.
Viktige funksjoner i Apache Tika
Over tusen formater
Analyser PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, bilder, lyd, video og dusinvis av arkivformater gjennom ett konsistent REST-grensesnitt.
Innebygd OCR
Det fullstendige bildet inkluderer Tesseract med engelske, franske, tyske, italienske og spanske språkpakker, slik at skannede PDF-er og bildefiler gir søkbar tekst uten ekstra tjenester.
REST API-server
Endepunkter for tekstutvinning, metadata, språkdeteksjon og MIME-type-identifisering lar enhver backend integrere dokumentbehandling med en enkel HTTP POST.
Språkdeteksjon
Identifiser språket i all utpakket tekst automatisk, noe som muliggjør nedstrøms søkeindeksering, oversettelse og ruting av pipelines uten å måtte inkludere ekstra biblioteker.
Pipeline klar
Fungerer som uttrekksstadiet for søkeplattformer, RAG-inntak, arbeidsflyter for e-oppdagelse og systemer for digital bevaring som trenger normalisert tekst fra heterogene dokumenter.
Hvorfor kjøre Apache Tika på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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