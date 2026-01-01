Apache Tika er et rammeverk for innholdsdeteksjon og -analyse som eksponerer et enkelt REST API for å trekke ut tekst, metadata og struktur fra mer enn tusen filformater, inkludert PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, bilder, lyd, video og arkivfiler. I stedet for å integrere dusinvis av parserbiblioteker per format, sender applikasjoner rådata til Tika Server og mottar normalisert utdata.

Selvhosting av Tika Server på din egen VPS holder dokumentinnholdet på infrastruktur du kontrollerer — viktig for konfidensielle kontrakter, interne registre og regulerte data — samtidig som det fjerner dokumentavgifter og hastighetsbegrensninger som belastes av hostede uttrekks-API-er. Hele bildet leveres med Tesseract OCR og GDAL, slik at skannede PDF-er og bildefiler er søkbare ut av boksen.