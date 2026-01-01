Opptil 69 % rabatt for OwnTracks Recorder

Installer OwnTracks Recorder med ett klikk.

Selvhostet bakend som lagrer og visualiserer posisjonsdata publisert av OwnTracks-telefonappene over MQTT.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer OwnTracks Recorder med ett klikk.

Velg en VPS-plan for OwnTracks Recorder

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder er den offisielle bakenden for OwnTracks iOS- og Android-appene, som gir deg et fullt selvhostet alternativ til kommersielle lokasjonsdelingstjenester. Recorderen abonnerer på din private MQTT-megler, tar imot lokasjonspubliseringer fra telefonene dine, og lagrer hvert punkt som vanlige filer på disk uten behov for ekstern database.

En innebygd HTTP-server eksponerer et REST API, en live WebSocket-strøm og ferdige visninger for siste posisjoner, daglige spor og GeoJSON-kart. Denne malen pakker Recorderen med en Eclipse Mosquitto-megler som har passordautentisering aktivert ut av esken, slik at du kan peke OwnTracks-appene dine mot din VPS og begynne å samle lokasjonshistorikk uten å sende bevegelsesdataene dine til en tredjepart.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i OwnTracks Recorder

Privat sted backend

Lagrer hver publiserte posisjon fra dine OwnTracks-apper på din egen server, uten at en tredjeparts sky er involvert.

Innebygd MQTT-broker

Inkludert Eclipse Mosquitto med passordautentisering er klar for at telefoner kan koble seg til fra hvor som helst på internett.

Sanntidskart og spor

Webgrensesnittet viser siste posisjoner, daglige spor og et live kart som oppdateres over WebSocket når nye lokasjoner ankommer.

REST og WebSocket API

Hent lagrede lokasjoner som JSON, GeoJSON eller CSV via et dokumentert REST API, eller strøm oppdateringer over WebSocket.

Renfillagring

Ingen SQL-database å drifte — punkter skrives som flate filer som er trivielle å sikkerhetskopiere, inspisere og arkivere.

Lua hooks og ocat

Utvid inntaket med Lua-kroker og spørringslogg fra kommandolinjen ved hjelp av det medfølgende ocat-verktøyet.

Hvorfor kjøre OwnTracks Recorder på Hostinger

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Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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