OwnTracks Recorder er den offisielle bakenden for OwnTracks iOS- og Android-appene, som gir deg et fullt selvhostet alternativ til kommersielle lokasjonsdelingstjenester. Recorderen abonnerer på din private MQTT-megler, tar imot lokasjonspubliseringer fra telefonene dine, og lagrer hvert punkt som vanlige filer på disk uten behov for ekstern database.

En innebygd HTTP-server eksponerer et REST API, en live WebSocket-strøm og ferdige visninger for siste posisjoner, daglige spor og GeoJSON-kart. Denne malen pakker Recorderen med en Eclipse Mosquitto-megler som har passordautentisering aktivert ut av esken, slik at du kan peke OwnTracks-appene dine mot din VPS og begynne å samle lokasjonshistorikk uten å sende bevegelsesdataene dine til en tredjepart.