Installer OwnTracks Recorder med ett klikk.
Selvhostet bakend som lagrer og visualiserer posisjonsdata publisert av OwnTracks-telefonappene over MQTT.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder er den offisielle bakenden for OwnTracks iOS- og Android-appene, som gir deg et fullt selvhostet alternativ til kommersielle lokasjonsdelingstjenester. Recorderen abonnerer på din private MQTT-megler, tar imot lokasjonspubliseringer fra telefonene dine, og lagrer hvert punkt som vanlige filer på disk uten behov for ekstern database.
En innebygd HTTP-server eksponerer et REST API, en live WebSocket-strøm og ferdige visninger for siste posisjoner, daglige spor og GeoJSON-kart. Denne malen pakker Recorderen med en Eclipse Mosquitto-megler som har passordautentisering aktivert ut av esken, slik at du kan peke OwnTracks-appene dine mot din VPS og begynne å samle lokasjonshistorikk uten å sende bevegelsesdataene dine til en tredjepart.
Viktige funksjoner i OwnTracks Recorder
Privat sted backend
Lagrer hver publiserte posisjon fra dine OwnTracks-apper på din egen server, uten at en tredjeparts sky er involvert.
Innebygd MQTT-broker
Inkludert Eclipse Mosquitto med passordautentisering er klar for at telefoner kan koble seg til fra hvor som helst på internett.
Sanntidskart og spor
Webgrensesnittet viser siste posisjoner, daglige spor og et live kart som oppdateres over WebSocket når nye lokasjoner ankommer.
REST og WebSocket API
Hent lagrede lokasjoner som JSON, GeoJSON eller CSV via et dokumentert REST API, eller strøm oppdateringer over WebSocket.
Renfillagring
Ingen SQL-database å drifte — punkter skrives som flate filer som er trivielle å sikkerhetskopiere, inspisere og arkivere.
Lua hooks og ocat
Utvid inntaket med Lua-kroker og spørringslogg fra kommandolinjen ved hjelp av det medfølgende ocat-verktøyet.
Hvorfor kjøre OwnTracks Recorder på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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