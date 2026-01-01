Trudesk er en kundestøtteplattform med åpen kildekode, bygget med Node.js og MongoDB, designet for å holde kundestøtteoperasjoner organiserte og enkle. Den tilbyr et oversiktlig grensesnitt for sakshåndtering hvor team kan opprette, tildele, prioritere og løse støtteforespørsler uten kompleksiteten til bedriftsalternativer. Elasticsearch-integrasjon muliggjør rask fulltekstsøk på tvers av alle saker og aktivitet.

Å drifte Trudesk selv på din egen VPS holder alle kundedata under din kontroll, uten per-bruker-avgifter eller tredjeparts datadeling. Den første besøkende fullfører oppsettveiviseren for å konfigurere databaseforbindelsen og opprette administratorkontoen, noe som gjør den første utrullingen enkel og sikker.