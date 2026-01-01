Installer Trudesk med ett klikk.
Åpen kildekode brukerstøtte og saksbehandlingsløsning for å organisere støtteforespørsler og holde arbeidsmengden håndterbar.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Trudesk
Trudesk er en kundestøtteplattform med åpen kildekode, bygget med Node.js og MongoDB, designet for å holde kundestøtteoperasjoner organiserte og enkle. Den tilbyr et oversiktlig grensesnitt for sakshåndtering hvor team kan opprette, tildele, prioritere og løse støtteforespørsler uten kompleksiteten til bedriftsalternativer. Elasticsearch-integrasjon muliggjør rask fulltekstsøk på tvers av alle saker og aktivitet.
Å drifte Trudesk selv på din egen VPS holder alle kundedata under din kontroll, uten per-bruker-avgifter eller tredjeparts datadeling. Den første besøkende fullfører oppsettveiviseren for å konfigurere databaseforbindelsen og opprette administratorkontoen, noe som gjør den første utrullingen enkel og sikker.
Viktige funksjoner i Trudesk
Sakshåndtering
Opprett, tildel og spor støttehenvendelser gjennom hele livssyklusen deres med prioritetsnivåer, statusoppdateringer og teamtildeling.
Fulltekstsøk
Elasticsearch-drevet søk lar agenter øyeblikkelig finne saker, kommentarer og historikk på tvers av hele kundesenteret.
Teamsamarbeid
Tildel saker til spesifikke agenter eller grupper, legg til interne notater, og spor all aktivitet i en samlet samtaletråd.
Rollebasert tilgang
Kontroller hva agenter og kunder kan se og gjøre med konfigurerbare brukerroller og tillatelsesgrupper.
Varslingssystem
Hold agenter og kunder oppdatert med e-postvarsler som utløses av billettoppdateringer, tildelinger og statusendringer.
Hvorfor kjøre Trudesk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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