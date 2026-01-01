Installer pygeoapi med ett klikk.
Python-server som implementerer OGC API-pakken av standarder for publisering av geospatiale data over HTTP.
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Hva du kan bygge med pygeoapi
pygeoapi er en åpen kildekode Python-implementering av OGC API-standardene (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) som gjør geospatiale datasett om til et oppdagbart, navigerbart RESTful API. Den inkluderer en innebygd HTML-nettleser slik at ikke-utviklere kan navigere i samlinger, inspisere elementer på et kart og laste ned GeoJSON uten å skrive en eneste forespørsel.
Selv-hosting av pygeoapi på din egen VPS gir deg full kontroll over hvilke datasett som eksponeres, hvor de befinner seg, og hvem som kan spørre dem. Koble til PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, eller eksterne WFS/WMS-kilder, og publiser dem under ditt eget domene med HTTPS håndtert av den inkluderte Traefik-proxyen.
Viktige funksjoner i pygeoapi
OGC API-standarder
Implementerer OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes og Henting av miljødata mot én enkelt konfigurasjonsfil.
Innebygd HTML-nettleser
Hver samling, element og prosess kan bla gjennom fra webgrensesnittet med et interaktivt Leaflet-kart og pent formatert JSON.
Mange databaksystemer
Lever PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON og eksterne WFS-kilder gjennom enhetlige leverandører.
OpenAPI-dokumentasjon
En OpenAPI 3.0-beskrivelse og Swagger/Redoc UI genereres automatisk fra konfigurasjonen, slik at klienter raskt kan integrere.
Geospatial prosessering
Eksponer Python-funksjoner som OGC API-prosesser for å kjøre on-demand transformasjoner, analyse og ETL-jobber på dine publiserte data.
STAC og metadatakataloger
Publiser STAC-kompatible kataloger av bilder og poster slik at partnere kan søke og gjennomsøke dine geospatiale data programmatisk.
Hvorfor kjøre pygeoapi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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