pygeoapi er en åpen kildekode Python-implementering av OGC API-standardene (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) som gjør geospatiale datasett om til et oppdagbart, navigerbart RESTful API. Den inkluderer en innebygd HTML-nettleser slik at ikke-utviklere kan navigere i samlinger, inspisere elementer på et kart og laste ned GeoJSON uten å skrive en eneste forespørsel.

Selv-hosting av pygeoapi på din egen VPS gir deg full kontroll over hvilke datasett som eksponeres, hvor de befinner seg, og hvem som kan spørre dem. Koble til PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, eller eksterne WFS/WMS-kilder, og publiser dem under ditt eget domene med HTTPS håndtert av den inkluderte Traefik-proxyen.