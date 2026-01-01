Installer SoulSync med én-klikks installasjon.
Automatisert plattform for musikkoppdagelse og samlingsadministrasjon som bygger bro mellom strømmetjenester og ditt selvhostede bibliotek.
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Hva du kan bygge med SoulSync
SoulSync er en intelligent plattform for musikkadministrasjon som kobler strømmekontoene dine – Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer – til ditt selvhostede musikkbibliotek. Den speiler automatisk spillelister, overvåker artister for nye utgivelser, beriker metadata gjennom ti parallelle bakgrunnsarbeidere og organiserer nedlastede filer ved hjelp av dine foretrukne navnekonvensjoner.
I motsetning til passive medieservere administrerer SoulSync aktivt samlingen din: den genererer personlige oppdagelsesspillelister, synkroniserer lyttehistorikk og integreres med Plex, Jellyfin eller Navidrome for å holde ditt lokale bibliotek i tråd med strømmevanene dine. Selvhosting holder lytterdataene dine private og samlingen din fullt ut under din kontroll.
Viktige funksjoner i SoulSync
Synkronisering av strømmetjeneste
Speil spillelister fra Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer direkte til ditt lokale musikkbibliotek med automatiske oppdateringer.
Overvåking av kunstnerutgivelser
Spor favorittartister og last automatisk ned nye utgivelser så snart de dukker opp på tilkoblede strømmeplattformer.
Metadataberikelse
Ti parallelle bakgrunnsarbeidere henter kunstverk, tekster og tagger fra MusicBrainz, Spotify, Genius og LRClib for å holde samlingen din godt organisert.
Medieserverintegrasjon
Koble til Plex, Jellyfin eller Navidrome slik at ditt lokale bibliotek holder seg synkronisert med din strømmehistorikk og spillelister.
Oppdagelsesspillelister
Generer personlige spillelister — Release Radar, Discovery Weekly og tiårs- eller sjangerblandinger — basert på lyttevanene dine.
Hvorfor kjøre SoulSync på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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