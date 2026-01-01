SoulSync er en intelligent plattform for musikkadministrasjon som kobler strømmekontoene dine – Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer – til ditt selvhostede musikkbibliotek. Den speiler automatisk spillelister, overvåker artister for nye utgivelser, beriker metadata gjennom ti parallelle bakgrunnsarbeidere og organiserer nedlastede filer ved hjelp av dine foretrukne navnekonvensjoner.

I motsetning til passive medieservere administrerer SoulSync aktivt samlingen din: den genererer personlige oppdagelsesspillelister, synkroniserer lyttehistorikk og integreres med Plex, Jellyfin eller Navidrome for å holde ditt lokale bibliotek i tråd med strømmevanene dine. Selvhosting holder lytterdataene dine private og samlingen din fullt ut under din kontroll.